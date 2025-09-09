  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Bakırköy
  Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy

Bakirkoy, Turquie
depuis
$2,04M
;
41
ID: 27906
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Bakırköy

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2019
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    20

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements Prêts à Emménager En Projet avec Vue sur Mer à Istanbul Bakırköy

Les appartements sont situés dans un projet au centre du littoral du district de Bakırköy. Bakırköy est l'un des districts résidentiels les plus anciens de la rive européenne d'Istanbul. Les lignes de transport importantes passent dans ce quartier. Le projet à Bakırköy, Ataköy offre un accès facile à l'autoroute TEM avec l'autoroute E5 et l'autoroute havza.

Les appartements élégants sont proches de nombreuses commodités, notamment des écoles, des banques, des hôpitaux, des cafés, des restaurants et des magasins. De nombreux centres commerciaux se trouvent également à quelques pas du projet.

Les appartements à vendre à Istanbul Bakırköy sont situés à 10 minutes de la place Sultanahmet, 20 minutes de Taksim, 1 km de la marina d'Ataköy, 2 km de l'aéroport international Atatürk, 17 km du pont des Martyrs du 15 Juillet et 25 km du pont Fatih Sultan Mehmet.

Les appartements bien situés sont situés dans un projet composé de 4 phases sur 127.600 m² de superficie totale. Le projet dispose de 53.900 m² de surface de construction, 6 185 m² d'étang artificiel et 33.000 m² d'espaces verts. Le projet dispose également de 1200 m de littoral privé.

Le projet prestigieux est conçu dans un concept d'hôtel et de résidence de luxe avec des matériaux de qualité. Les appartements du projet sont dotés d'un design élégant.

Les appartements avec vue sur la mer à Bakırköy sont situés dans un projet doté d'un vaste jardin, sentiers de randonnée, parking couvert, piscine intérieure, sauna et bain turc.


IST-00115

Localisation sur la carte

Bakirkoy, Turquie
Éducation
Soins de santé

