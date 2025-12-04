  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Sancaktepe
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Istanbul
12
Antalya
88
Izmir
14
Alanya
4
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool and fitness centre, next to Aydos Forest, Sanjaktepe, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool and fitness centre, next to Aydos Forest, Sanjaktepe, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool and fitness centre, next to Aydos Forest, Sanjaktepe, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool and fitness centre, next to Aydos Forest, Sanjaktepe, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool and fitness centre, next to Aydos Forest, Sanjaktepe, Istanbul, Turkey
Sancaktepe, Turquie
depuis
$418,827
Le projet a des appartements avec 2-3 chambres et 3 étages avec un espace commercial.En outre, le complexe dispose d'une infrastructure pratique: un centre de remise en forme, sauna, piscine intérieure, aire de jeux pour enfants, terrain de sport polyvalent, chambres d'hôtes et installations…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
Sancaktepe, Turquie
depuis
$300,111
Nous offrons des appartements avec de grands balcons et jardins d'hiver.La résidence dispose d'un jardin, d'une salle de sport, d'une piscine intérieure.Achèvement - décembre 2026.Emplacement et infrastructure à proximité Aéroport - 25 kmCentre-ville - 15 kmUniversité - 3 kmCentre commercial…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller