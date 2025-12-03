  1. Realting.com
Appartements dans les nouveaux bâtiments

Complexe résidentiel New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Tuzla, Turquie
depuis
$253,684
Le complexe résidentiel de première classe comprend sa propre marina, piscines, espaces verts, théâtre, cinéma, centre commercial avec des marques de luxe, restaurants gastronomiques, terrains de sport, lieux éducatifs et culturels. Il y a des appartements de 1, 2 et 3 chambres à choisir.Emp…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Unique waterfront residence with a private beach, swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Tuzla, Turquie
depuis
$1,79M
Nous offrons des appartements spacieux avec une vue panoramique sur la mer.La résidence dispose d'une plage, de zones verdoyantes paysagées, d'un court de tennis, de terrains de sport, de sentiers de jogging, de spa et de centres de fitness avec vue sur la mer, de studios de yoga et de pilat…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel VEMA TUZLA
Tuzla, Turquie
depuis
$128,000
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 16
Surface 91–277 m²
4 objets immobiliers 4
Apartments for sale in Istanbul - Tuzla We present to you the most beautiful project - VEMA TUZLA (Asian side, Tuzla region). An amazing project with a view of the sea and the princesses islands (80%) is ready to offer a quality lifestyle and investment opportunity. Project features: - 474 a…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
91.0
128,000
Apartment 2 chambres
170.0
184,000
Apartment 3 chambres
235.0
572,000
Apartment 4 chambres
277.0
826,000
Agence
Extra Property
Laisser une demande
