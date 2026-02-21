  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Gaziosmanpaşa
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Istanbul
12
Antalya
87
Izmir
14
Alanya
4
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Gaziosmanpasa, Turquie
depuis
$398,051
La résidence dispose d'un parking, d'une salle de sport, d'un bain turc et d'un sauna, d'une aire de jeux pour enfants, d'une piscine, d'un jardin et d'une sécurité 24h/24.Emplacement et infrastructure à proximité Station de métro - 100 mètresRoute E-5 - 3,5 kmMaslak - 10 minutesNouvel aérop…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Aksemsettin Bulvari, Turquie
depuis
$193,993
Caractéristiques:Jardins paysagers lushSentiers de jogging et de marcheAires de jeux et espaces ouverts pour les activités familialesPiscines en cascade et éléments d'eau décoratifsEspaces sûrs et communs pour une expérience confortableEspaces sociaux pour activités polyvalentes et de loisir…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
Gaziosmanpasa, Turquie
depuis
$235,777
Le complexe offre de luxueuses propriétés face à la mer avec des vues inégalées, promettant un style de vie d'élégance et de tranquillité.Conçus avec une technologie de pointe et des équipements modernes, les 360 appartements intelligents offrent aux résidents une expérience de vie luxueuse …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Otium DevelopmentOtium Development
Immeuble Istanbul apartment compound, Gaziosmanpasa
Immeuble Istanbul apartment compound, Gaziosmanpasa
Immeuble Istanbul apartment compound, Gaziosmanpasa
Immeuble Istanbul apartment compound, Gaziosmanpasa
Immeuble Istanbul apartment compound, Gaziosmanpasa
Afficher tout Immeuble Istanbul apartment compound, Gaziosmanpasa
Immeuble Istanbul apartment compound, Gaziosmanpasa
Gaziosmanpasa, Turquie
depuis
$129,462
Why this property؟ The project is rich in its historical heritage. It is located in Gaziosmanpasa, one of the central regions of Istanbul. It is close to all transportation lines, commercial centers, facilities, and services. It is a residential project suitable for investment, with a r…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Immeuble Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Immeuble Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Immeuble Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Immeuble Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Immeuble Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Afficher tout Immeuble Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Immeuble Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Gaziosmanpasa, Turquie
depuis
$49,532
Why this property؟ The project location is distinctive in the center of Gaziosmanpasa, as it is one of the most beautiful regions in Istanbul, which is witnessing continuous growth and development. The project is surrounded by shopping centers and malls, besides its proximity to several tou…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller