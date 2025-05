Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey

Nous offrons des appartements avec différents aménagements. Les étages supérieurs ont une vue pittoresque.

La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, de piscines intérieures et extérieures, de restaurants et cafés, d'une salle de sport, d'un centre de spa, de studios de yogs et de pilates, d'un parking et d'un garage, d'une aire de jeux pour enfants, d'un espace vert de 4 500 m2.

Emplacement et infrastructure à proximité

La propriété est située dans l'un des quartiers les plus célèbres et à la mode avec de nombreux endroits d'intérêt.