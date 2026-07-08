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Appartement dans un nouvel immeuble Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound

Basaksehir, Turquie
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ID: 374
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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Basaksehir
  • Adresse
    Ahmet Taner Kislali Bulvari, no 19 Donutime

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Why this property؟ There is a diversity of apartment spaces and divisions, making it a proper choice for all families. The apartments are characterized by low prices, within a high-end project, surrounded by green spaces on all sides. Enjoy the peace and relaxation at your apartment. The compound is far from the city noise. It is within an exceptional location at the intersection of the main roads and transportation in the city. Its proximity to the third airport and the Istanbul Water Canal increases the investment value.

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Basaksehir, Turquie
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