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Appartement dans un nouvel immeuble Fatih Istanbul residence project

Fatih, Turquie
depuis
$2,39M
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ID: 333
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
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Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Fatih
  • Ville
    Istanbul
  • Adresse
    Fevzipasa Caddesi
  • Métro
    Aksaray (~ 900 m)
  • Métro
    Emniyet-Fatih (~ 800 m)

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Why this property؟ One of the rare residential complexes in historic Istanbul, within the ancient Fatih municipality. Overlooking the sea at the entrance to the Bosphorus and the Marmara Sea, a few meters away from the coast. Finishes that pay attention to the smallest details, within buildings of horizontal extension in an Ottoman architecture style. Apartments of multiple spaces, and great social service facilities, adding an atmosphere of modern life. Its proximity to the most important streets and tunnels that connect both ends of the city to each other, and to the rest of the other regions.

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Fatih, Turquie
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