  2. Turquie
  3. Kucukcekmece
  4. Complexe résidentiel Two apartments 1+1 & 1+1 in the G-HUB MARGYO complex for Turkish citizenship.

Complexe résidentiel Two apartments 1+1 & 1+1 in the G-HUB MARGYO complex for Turkish citizenship.

Kucukcekmece, Turquie
depuis
$470,000
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
10
ID: 33001
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1288
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 04/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Kucukcekmece

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  Classe
    Classe
    Classe premium
  L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

✅ Deux appartements - 1+1 et 1+1 pour USD 470 000
✅ Convient à la citoyenneté turque

Le projet G-HUB - un hôtel, centre commercial, université et hôpital dans un complexe

Le complexe est situé dans le quartier de Sefaköy/Küçükçekmece, directement sur l'autoroute E-5, l'une des voies de transport les plus importantes de la ville, offrant un accès pratique à toutes les zones principales.

Date d'achèvement : mars 2026
Entreprise de construction: MARYAPI

⚡Revenus locatifs élevés et rendement des investissements
⚡Projet GYO - pas d'évaluation d'expert requise pour la citoyenneté turque

  • Superficie du projet: 14 000 m2
  • Nombre d'appartements: 330 (84 appartements de type hôtel, 246 appartements de type résidentiel/hôtel)
  • Appartements à vendre: 1+1 / 1.5+1 / 2+1
  • Superficie: de 74 m2 à 105 m2
  • Unités commerciales: 93

⚡Le projet G-HUB est situé près du célèbre hôpital universitaire de Biruni et de l'université d'Arel, ajoutant valeur et prestige à l'ensemble du complexe.

⚡Le projet comprend également un centre commercial en plein air avec un espace commercial dynamique, des cafés, des restaurants et des espaces publics conçus pour répondre aux besoins quotidiens des résidents, des étudiants et des visiteurs.

Pour plus d'informations sur ce projet, veuillez nous appeler / nous écrire.

Localisation sur la carte

Kucukcekmece, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Posez toutes vos questions
