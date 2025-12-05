Complexe résidentiel Two apartments 1+1 & 1+1 in the G-HUB MARGYO complex for Turkish citizenship.

✅ Deux appartements - 1+1 et 1+1 pour USD 470 000

✅ Convient à la citoyenneté turque

Le projet G-HUB - un hôtel, centre commercial, université et hôpital dans un complexe

Le complexe est situé dans le quartier de Sefaköy/Küçükçekmece, directement sur l'autoroute E-5, l'une des voies de transport les plus importantes de la ville, offrant un accès pratique à toutes les zones principales.

Date d'achèvement : mars 2026

Entreprise de construction: MARYAPI

⚡Revenus locatifs élevés et rendement des investissements

⚡Projet GYO - pas d'évaluation d'expert requise pour la citoyenneté turque

Superficie du projet: 14 000 m2

Nombre d'appartements: 330 (84 appartements de type hôtel, 246 appartements de type résidentiel/hôtel)

Appartements à vendre: 1+1 / 1.5+1 / 2+1

Superficie: de 74 m2 à 105 m2

Unités commerciales: 93

⚡Le projet G-HUB est situé près du célèbre hôpital universitaire de Biruni et de l'université d'Arel, ajoutant valeur et prestige à l'ensemble du complexe.

⚡Le projet comprend également un centre commercial en plein air avec un espace commercial dynamique, des cafés, des restaurants et des espaces publics conçus pour répondre aux besoins quotidiens des résidents, des étudiants et des visiteurs.

