  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Osmangazi
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Istanbul
12
Antalya
87
Izmir
14
Alanya
4
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, security and a tennis court close to the sea, Demirtaş, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, security and a tennis court close to the sea, Demirtaş, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, security and a tennis court close to the sea, Demirtaş, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, security and a tennis court close to the sea, Demirtaş, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, security and a tennis court close to the sea, Demirtaş, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with swimming pools, security and a tennis court close to the sea, Demirtaş, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, security and a tennis court close to the sea, Demirtaş, Turkey
Osmangazi, Turquie
depuis
$279,659
La résidence dispose de piscines pour enfants et adultes, un bain turc, un sauna et une salle de massage, un espace barbecue et gazeboes, une salle de sport, un mini club, un court de tennis, un parking, Internet sans fil, sécurité.Achèvement - 30 novembre 2025.Caractéristiques des apparteme…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller