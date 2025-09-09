  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Zeytinburnu
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Spacieux Avec Vue sur Mer à Istanbul Zeytinburnu

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Spacieux Avec Vue sur Mer à Istanbul Zeytinburnu

Zeytinburnu, Turquie
depuis
$1,03M
;
40
Laisser une demande
ID: 27877
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Zeytinburnu

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2021
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    16

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements Spacieux en Bord de Mer avec Balcons à Istanbul Zeytinburnu

Les appartements sont situés dans le quartier Zeytinburnu d'Istanbul. Le quartier de Zeytinburnu a toujours été l'un des quartiers préférés d'Istanbul, grâce à sa situation au bord de la mer de Marmara.

Les appartements à vendre à Istanbul Zeytinburnu sont à 2 km de la marina de Bakırköy, à 1,3 km de la station de métro Marmaray, à 1,6 km du centre commercial Olivium, à 2 km du centre commercial Marmara Forum, à 5 km de la place Sultan Ahmet, à 7 km de Place Eminönü et à 31 km de l'aéroport international d'Istanbul.

Le complexe de 7 blocs se compose de 848 appartements, 1 bloc hôtelier et un bazar ouvert. Le complexe offre un grand jardin, une piscine intérieure et extérieure, un sentier pédestre, un court de tennis, des terrains de football et de basket-ball, des piscines décoratives, un centre de remise en forme, un sauna, un hammam, un spa, un bain turc, des aires de jeux intérieures et extérieures pour enfants, une sécurité 24h/24 et 7j/7. système de caméras, gestion de chantier, stationnements intérieurs et extérieurs. En outre, le complexe dispose d'une borne de recharge pour véhicules électriques, d'un service de chauffeur horaire, d'un coursier privé, d'une ambulance, de services de soins pour animaux et vétérinaires, d'une zone d'activités sportives et de services de réception 24h/24 et 7j/7.

Les appartements disposent de cuisines ouvertes et fermées, de balcons, de salles de bains privatives et d'options de rangement. Les appartements sont également équipés d'un système de maison intelligente, d'un ensemble intégré, d'une infrastructure Internet par fibre optique, de portes en acier, d'un interphone, de sols stratifiés et céramiques, d'une cabine de douche et de portes et fenêtres de balcon en menuiserie PVC.


IST-01536

Localisation sur la carte

Zeytinburnu, Turquie
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Appartements Avec Revenus Locatifs Élevés à Aksu Antalya
Aksu, Turquie
depuis
$554,474
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Ölüdeniz, Turquie
depuis
$413,662
Immeuble Nobby Comfort
Tosmur, Turquie
depuis
$186,130
Complexe résidentiel Elite residential complex of villas with first-class infrastructure in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Beylikduzu, Turquie
depuis
$1,04M
Complexe résidentiel LOTUS FLAWA
Sisli, Turquie
depuis
$776,404
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Spacieux Avec Vue sur Mer à Istanbul Zeytinburnu
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$1,03M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Complexe résidentiel Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Complexe résidentiel Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Complexe résidentiel Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Complexe résidentiel Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Afficher tout Complexe résidentiel Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Complexe résidentiel Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Bodrum, Turquie
depuis
$2,77M
Options de finition Аvec finition
Résidences et villas duplex luxueuses dans le complexe de luxe Povera Residences & Villas sur la première ligne.Seulement 76 villas et 234 résidences sur un terrain de 150 000 m2.Vue panoramique sur la mer, une plage privée de 1200 mètres de long, service d'hôtel complet au niveau du luxe.Ré…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Résidence Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Résidence Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Résidence Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Résidence Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Résidence Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Konak, Turquie
depuis
$303,000
L'année de construction 2024
Surface 83–337 m²
5 objets immobiliers 5
Le projet est situé dans la partie centrale de la ville, à 720 mètres de la mer, ce projet magique est situé au cœur du district d'Alsancak, près de l'échangeur de transport, à côté de l'un des plus grands hôpitaux privés d'Izmir - Medicana.   Emplacement Université Ege ...............…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
83.0
332,000
Apartment 2 chambres
164.0
610
Apartment 3 chambres
214.0 – 337.0
850,000 – 1,33M
Apartment 4 chambres
280.0
1,35M
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and green areas near shopping malls and highways, Kocaeli, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and green areas near shopping malls and highways, Kocaeli, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and green areas near shopping malls and highways, Kocaeli, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and green areas near shopping malls and highways, Kocaeli, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and green areas near shopping malls and highways, Kocaeli, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with swimming pools and green areas near shopping malls and highways, Kocaeli, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and green areas near shopping malls and highways, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turquie
depuis
$283,101
Nous proposons des appartements avec balcons et terrasses.La résidence comprend des espaces verts avec des étangs, des terrains de jeux pour enfants, des sentiers de randonnée, des piscines intérieures et extérieures, un sauna, un bain turc, un centre de remise en forme, des salons, une sécu…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller