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Appartement dans un nouvel immeuble Avcilar Istanbul Apartments Compound

Avcilar, Turquie
depuis
$218,105
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5
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ID: 343
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: -

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Avcilar
  • Adresse
    Ahmet Taner Kislali Caddesi

À propos du complexe

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Why this property؟ The project is located within the municipality of Avcilar. It is characterized by a pleasing sea view and wide green areas. There are integrated social and entertainment facilities and services. Its location is near several universities, hospitals and schools, both Arab and international. It enjoys a strategic location on the E5 road that connects both sides of Istanbul. Its proximity to the Istanbul aqueduct makes it a destination for investors, as it adds a high investment value.
Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 85.0
Prix ​​par m², USD 1,882
Prix ​​de l'appartement, USD 160,000

Localisation sur la carte

Avcilar, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons

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