Appartement dans un nouvel immeuble Avcilar Istanbul Apartments Compound

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Why this property؟
The project is located within the municipality of Avcilar. It is characterized by a pleasing sea view and wide green areas.
There are integrated social and entertainment facilities and services.
Its location is near several universities, hospitals and schools, both Arab and international.
It enjoys a strategic location on the E5 road that connects both sides of Istanbul.
Its proximity to the Istanbul aqueduct makes it a destination for investors, as it adds a high investment value.