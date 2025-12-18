Complexe résidentiel Apartments in the Avrupa Residence Oryapark complex. Pre-Launch!

Pré-launch !

Avrupa Residence Oryapark offre un style de vie moderne, des investissements et des affaires dans un complexe.



Le projet est situé dans le quartier Ümraniye, à quelques minutes du centre financier d'Istanbul, ainsi que des centres commerciaux, écoles internationales, hôpitaux et centres d'affaires, faisant de la Résidence Avrupa Oryapark un choix idéal pour les familles et les professionnels.

L'autoroute Şile à proximité offre un accès rapide aux quartiers d'affaires et résidentiels clés comme Ataşehir, Kadıköy et Üsküdar. La ligne de métro M5 Üsküdar–Ümraniye–Çekmeköy est également à quelques minutes, offrant aux résidents un accès pratique à n'importe quel point de la ville.

Le projet, couvrant une superficie de 8 980 m2, se compose de deux blocs, 21 et 31 étages de haut, avec un total de 317 appartements en configurations allant de 1+1 à 2+1.

Tous les appartements seront livrés entièrement finis, en utilisant des matériaux haut de gamme et finis selon les normes de qualité les plus élevées.

Date d'achèvement: 2027

Infrastructure:

Zones piétonnes

Zones récréatives

Piscine

Centre de remise en forme

Aire de jeux pour enfants

Boutiques et cafés

Parking intérieur

Sécurité 24/7

