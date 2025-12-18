Complexe résidentiel Apartments in the Avrupa Residence Oryapark complex. Pre-Launch!

  1. Realting.com
Umraniye, Turquie
depuis
$340,000
;
7
ID: 33061
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 18/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Ümraniye
  • Métro
    Yamanevler (~ 800 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Pré-launch !
Nous acceptons maintenant les réservations !
Réservez votre appartement au prix de départ avant le lancement officiel des ventes!

Avrupa Residence Oryapark offre un style de vie moderne, des investissements et des affaires dans un complexe.

Le projet est situé dans le quartier Ümraniye, à quelques minutes du centre financier d'Istanbul, ainsi que des centres commerciaux, écoles internationales, hôpitaux et centres d'affaires, faisant de la Résidence Avrupa Oryapark un choix idéal pour les familles et les professionnels.

L'autoroute Şile à proximité offre un accès rapide aux quartiers d'affaires et résidentiels clés comme Ataşehir, Kadıköy et Üsküdar. La ligne de métro M5 Üsküdar–Ümraniye–Çekmeköy est également à quelques minutes, offrant aux résidents un accès pratique à n'importe quel point de la ville.

Le projet, couvrant une superficie de 8 980 m2, se compose de deux blocs, 21 et 31 étages de haut, avec un total de 317 appartements en configurations allant de 1+1 à 2+1.

Tous les appartements seront livrés entièrement finis, en utilisant des matériaux haut de gamme et finis selon les normes de qualité les plus élevées.

Date d'achèvement: 2027

Infrastructure:

  • Zones piétonnes
  • Zones récréatives
  • Piscine
  • Centre de remise en forme
  • Aire de jeux pour enfants
  • Boutiques et cafés
  • Parking intérieur
  • Sécurité 24/7

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel.

Localisation sur la carte

Umraniye, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Complexes similaires
Immeuble Istanbul Kağıthane Apartment Compound
Kagithane, Turquie
depuis
$61,395
Complexe résidentiel Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquie
depuis
$1,19M
Appart-hôtel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!
Ordu Caddesi, Turquie
depuis
$450,000
Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools and a fitness center in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Pendik, Turquie
depuis
$337,695
Complexe résidentiel LAVINYA PREMIUM
Erdemli, Turquie
depuis
$83,374
