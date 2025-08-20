Apart hôtel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!

Pour les investisseurs:

Revenu locatif garanti de 7 % par an - à partir de 31 500 USD par an.

Cette condition est initialement précisée dans le contrat d'achat et de vente et fait partie intégrante du contrat.

Cela signifie que vous ne perdrez pas l'argent investi en aucune circonstance, et votre revenu est garanti.

Appartements entièrement meublés!

Deux appartements 2+1 & 1+1 pour 450 000 USD sont en vente pour obtenir la citoyenneté turque.

Géré par - Ascott Hôtels et Appartements desservis

Le complexe est situé presque à la jonction de trois districts, Kucukcekmece, Bahcelievler, Bakirkoy, le quartier des affaires de Basın Ekspres, à 5 minutes en voiture de la ligne Metrobus de la principale route E5 et TEM.

Le complexe dispose de 2 blocs, qui sont combinés l'un avec l'autre et sont situés sur un territoire de 29 962 m2, 17 étages avec un parking souterrain, un total de 167 appartements de différents aménagements de 1 + 1 à 3 + 1 et une superficie de 81 et 1 à 234 m2, ainsi que 7 locaux commerciaux.

L'emplacement central est un excellent facteur pour les investisseurs d'investir dans ce projet, étant donné le loyer élevé et le segment populaire.

La région est caractérisée par des infrastructures urbaines développées, la présence d'établissements d'enseignement publics et privés.

Achèvement de la construction: décembre 2025.

Infrastructure:

Sauna et Hamam

Piscine intérieure

Salle de fitness

Terrains de jeux

Zone piétonne avec jardin vert

Parking intérieur

Zone paysagère confortable

Surveillance vidéo 7/24

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.