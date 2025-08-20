  1. Realting.com
  3. Apart hôtel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!

Apart hôtel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!

Ordu Caddesi, Turquie
depuis
$450,000
10 1
ID: 27454
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/08/2025

Emplacement

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Pour les investisseurs:

Revenu locatif garanti de 7 % par an - à partir de 31 500 USD par an.

Cette condition est initialement précisée dans le contrat d'achat et de vente et fait partie intégrante du contrat.
Cela signifie que vous ne perdrez pas l'argent investi en aucune circonstance, et votre revenu est garanti.

Appartements entièrement meublés!
Deux appartements 2+1 & 1+1 pour 450 000 USD sont en vente pour obtenir la citoyenneté turque.

Géré par - Ascott Hôtels et Appartements desservis

Le complexe est situé presque à la jonction de trois districts, Kucukcekmece, Bahcelievler, Bakirkoy, le quartier des affaires de Basın Ekspres, à 5 minutes en voiture de la ligne Metrobus de la principale route E5 et TEM.

Le complexe dispose de 2 blocs, qui sont combinés l'un avec l'autre et sont situés sur un territoire de 29 962 m2, 17 étages avec un parking souterrain, un total de 167 appartements de différents aménagements de 1 + 1 à 3 + 1 et une superficie de 81 et 1 à 234 m2, ainsi que 7 locaux commerciaux.

L'emplacement central est un excellent facteur pour les investisseurs d'investir dans ce projet, étant donné le loyer élevé et le segment populaire.

La région est caractérisée par des infrastructures urbaines développées, la présence d'établissements d'enseignement publics et privés.

Achèvement de la construction: décembre 2025.

Infrastructure:

  • Sauna et Hamam
  • Piscine intérieure
  • Salle de fitness
  • Terrains de jeux
  • Zone piétonne avec jardin vert
  • Parking intérieur
  • Zone paysagère confortable
  • Surveillance vidéo 7/24

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Revue vidéo de appart-hôtel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!

