Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, gardens and parks, Istanbul, Turkey

Le prestigieux projet résidentiel offre un éventail d'appartements et de villas exquis conçus à la perfection. Plongez-vous dans des espaces de vie spacieux inondés de lumière naturelle, avec une esthétique contemporaine et des finitions de haute qualité. Chaque maison est un sanctuaire de confort et de fonctionnalité, promettant un style de vie luxueux. Sortez et découvrez un monde de verdure luxuriante, de jardins et de parcs magnifiquement aménagés, créant une oasis rafraîchissante au sein de la ville. S'engager dans la vie active avec des installations sportives, des centres de remise en forme et des piscines, promouvoir une communauté saine et dynamique.

Installations:

Parking

Zone verte

Sécurité

Aire de jeux pour enfants

Piscine intérieure

Hammam turc, sauna, spa

Gymnase

Barre de vitamines

Terrain de tennis

Tennis de table

Cinéma

Salle PlayStation

Zone de marche

Grand carré

Achèvement - 30.08.2025.

Emplacement et infrastructure à proximité

La propriété est située dans le quartier animé de Başakşehir. L'éducation, les soins de santé, le shopping et le divertissement sont à deux pas. Profitez de la commodité d'avoir des services essentiels à votre porte, assurant une vie quotidienne transparente et agréable.