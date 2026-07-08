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Appartement dans un nouvel immeuble Istanbul Avcilar Apartments Project

Avcilar, Turquie
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ID: 344
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Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Avcilar
  • Adresse
    Ahmet Taner Kislali Caddesi

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Pourquoi cette propriété L'emplacement du projet est du côté européen d'Istanbul, proche de toutes les installations; Il est proche des routes les plus vitales d'Istanbul. Un emplacement géographique distinctif, proche de l'aqueduc d'Istanbul, qui le rend attrayant pour les entrepreneurs et les investisseurs. Un projet dans lequel le luxe des designs modernes se croise avec une vue imprenable. Logement rentable et investissement, avec un titre de propriété prêt qui répond aux exigences de la citoyenneté turque.

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Avcilar, Turquie
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