  4. Complexe résidentiel Elite 2+1 apartments in the center of Istanbul in the Maslak area.

Complexe résidentiel Elite 2+1 apartments in the center of Istanbul in the Maslak area.

Sariyer, Turquie
depuis
$1,13M
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
8
ID: 27547
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 04/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Sariyer

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Un projet d'investissement d'élite situé à Maslak, le centre d'affaires et de vie à Istanbul. D'un côté du projet est la forêt de Belgrade, et de l'autre est le centre commercial Vadi Istanbul, qui met en évidence toutes les possibilités de la ville, du shopping au divertissement.

Il y a un métro à proximité, un accès facile aux autoroutes et aux ponts, à proximité de divers hôpitaux, établissements d'enseignement, centres commerciaux, restaurants, cafés et parcs.

Ce complexe ravira les investisseurs avec ses bureaux et appartements, et accueillera également les clients de la meilleure façon avec son aparthotel.

La surface de construction est de 23.842 m2, le complexe se compose de 3 blocs de 227 appartements, avec des aménagements différents de 1 + 1 à 3 + 1, de 79 m2 à 267 m2, ainsi que 2 blocs d'aparthotels et 1 bloc de bureaux.

Date d ' achèvement: livraison

Infrastructure:

  • Aire de jeux pour enfants
  • Piscine intérieure
  • Bain turc et sauna
  • Centre de remise en forme
  • Caméra CCTV et garage
  • Sécurité 24h/24 avec caméras pour
  • Climatisation
  • Cour de basketball
  • Café
  • Concierge
  • Nettoyage à sec
  • Groupe électrogène
  • Coiffeur
  • Aménagement paysager
  • Salle multifonctionnelle
  • Piscine extérieure
  • Jardin privé
  • Réception
  • Portails de sécurité
  • Système à domicile intelligent
  • Supermarché

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Sariyer, Turquie
