Complexe résidentiel Elite 2+1 apartments in the center of Istanbul in the Maslak area.

Un projet d'investissement d'élite situé à Maslak, le centre d'affaires et de vie à Istanbul. D'un côté du projet est la forêt de Belgrade, et de l'autre est le centre commercial Vadi Istanbul, qui met en évidence toutes les possibilités de la ville, du shopping au divertissement.

Il y a un métro à proximité, un accès facile aux autoroutes et aux ponts, à proximité de divers hôpitaux, établissements d'enseignement, centres commerciaux, restaurants, cafés et parcs.

Ce complexe ravira les investisseurs avec ses bureaux et appartements, et accueillera également les clients de la meilleure façon avec son aparthotel.

La surface de construction est de 23.842 m2, le complexe se compose de 3 blocs de 227 appartements, avec des aménagements différents de 1 + 1 à 3 + 1, de 79 m2 à 267 m2, ainsi que 2 blocs d'aparthotels et 1 bloc de bureaux.

Date d ' achèvement: livraison

Infrastructure:

Aire de jeux pour enfants

Piscine intérieure

Bain turc et sauna

Centre de remise en forme

Caméra CCTV et garage

Sécurité 24h/24 avec caméras pour

Climatisation

Cour de basketball

Café

Concierge

Nettoyage à sec

Groupe électrogène

Coiffeur

Aménagement paysager

Salle multifonctionnelle

Piscine extérieure

Jardin privé

Réception

Portails de sécurité

Système à domicile intelligent

Supermarché

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.