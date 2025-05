Complexe résidentiel Luxury apartments in the center of Istanbul in the Dap Yeni Levent complex.

Offre exclusive de notre entreprise!

Appartements dans le complexe Dap Yeni Levent - moins cher que les autres courtiers par 235 000 USD!

Un projet qui se distingue par le fait qu'il est situé sur une colline de 35 mètres de haut surplombant les forêts de Belgrade dans le centre commercial et financier d'Istanbul en face du stade Galatasay Saray.

Ce projet s'adresse à ceux qui recherchent une vie saine parmi la verdure et les arbres fruitiers sans quitter le centre-ville d'Istanbul.

Le quartier de Sariyer est l'un des quartiers les plus anciens et les plus grands d'Istanbul, et dans le passé il a été appelé la ville riche, et il a la plus grande forêt en Turquie et la zone la plus résistante aux tremblements de terre.

La zone du projet est 103.000 m2, dont 65% sont des espaces verts et jardins, le complexe se compose de 16 blocs, de 8 à 10 étages, un total de 528 appartements avec des aménagements différents de 1 + 1 à 4 + 1 duplex avec piscines privées, la superficie des appartements commence de 69 m2 à 398 m2.

L'emplacement du complexe est d'une importance stratégique extrême, puisqu'il est situé directement à côté de l'autoroute TEM, à 25 minutes de l'aéroport d'Istanbul, à 7 minutes du Bosphore, à 15 minutes du premier pont, à 12 minutes du second pont, des centres commerciaux, des universités internationales publiques et privées, des écoles et des hôpitaux sont à proximité.

Date d'achèvement : décembre 2024.

Infrastructure:

Piscines

Bains turcs

Jacuzzi

Salles de massage

Cafés et restaurants

Lobby luxueux

Cinéma en plein air

Sécurité 24/7

