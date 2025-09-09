Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue sur les îles des Princes à Istanbul

Appartements à vendre dans un complexe à quelques pas du métro à Maltepe

Maltepe, situé sur la rive asiatique d'Istanbul, est un quartier côtier réputé pour ses vues imprenables sur la mer et les Îles des Princes, visibles depuis de nombreux points de vue. Le quartier offre un style de vie actif et agréable avec ses sentiers pédestres le long du littoral, ses parcs, ses salles de concert et d'événements, ainsi que ses centres commerciaux et de loisirs. Son emplacement se distingue par sa proximité avec la gare de Marmaray, les stations de métro, le terminal des ferries et l'aéroport, ainsi que par ses sentiers côtiers pittoresques et ses espaces verts.

Les appartements à vendre à Maltepe, Istanbul, sont situés à 50 mètres du marché le plus proche, à 350 mètres du métro, à 1 km de la gare de Marmaray et des centres commerciaux, à 1 km du centre commercial Maltepe Piazza, à 16 km du tunnel Eurasie, à 18 km du pont des Martyrs du 15-Juillet et à 23 km de l'aéroport international Sabiha Gökçen.

Le projet se compose de 5 blocs totalisant 458 appartements. Il comprend des parkings intérieurs et extérieurs, des piscines, des bornes de recharge pour véhicules électriques, des systèmes d'énergie solaire, des sentiers pédestres, un sauna, un hammam, une cafétéria, une aire de jeux pour enfants, un club social, un jardin partagé, un court de tennis, un service de réception, un terrain de basket, un espace squash, une conciergerie, un service de sécurité et des caméras de surveillance.

Les appartements sont équipés d'une cuisine intégrée, de systèmes de purification d'eau avancés, d'une baignoire, d'une buanderie, d'une cabine de douche, d'un dressing, d'une salle de bain attenante, d'un système de domotique, de fenêtres en PVC, d'un balcon, d'une terrasse, d'un système centralisé de télévision par satellite, d'une salle de bain moderne de style Hilton et d'une porte d'entrée en acier.

IST-01687