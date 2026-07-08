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Appartement dans un nouvel immeuble Beyoglu Istanbul Residence

Beyoglu, Turquie
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ID: 339
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
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Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Beyoglu
  • Adresse
    Place Taksim
  • Métro
    Taksim (~ 100 m)

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Why this property؟ A residential project characterized by unique archaeological architectural models dating back to the Ottoman era. Shopping walkway, of a 550 meter long, includes a variety of brands. Strategic location in Beyoğlu district in the center of Istanbul near Taksim Square. 7 business office buildings that provide the best commercial services. All the benefits of "green" architecture issued by the Green Building Council

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Beyoglu, Turquie
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