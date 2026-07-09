Appartement dans un nouvel immeuble Beylikduzu Istanbul Apartment Compound

Pourquoi cette propriété Appartements à vendre à Beylikdüzü Istanbul, avec un design esthétique et fonctionnel distinctif. Une vie saine au cœur des jardins verts qui inspire la paix. Il est à proximité des centres commerciaux et d'importantes institutions éducatives, sanitaires et culturelles. Il dispose d'installations sociales, et d'un garage intérieur, avec des services de sécurité 24/7. C'est une opportunité d'investissement à côté des projets de développement urbain dans la ville de deux continents.