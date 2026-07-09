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Appartement dans un nouvel immeuble Beylikduzu Istanbul Apartment Compound

Ceylan Sokagi, Turquie
depuis
$300,000
08/07/2026
$300,000
25/05/2022
$62,932
;
21
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ID: 404
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/07/2026

Emplacement

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  • Adresse
    Ceylan Sokagi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    Complété
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi de la citoyenneté

À propos du complexe

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Pourquoi cette propriété Appartements à vendre à Beylikdüzü Istanbul, avec un design esthétique et fonctionnel distinctif. Une vie saine au cœur des jardins verts qui inspire la paix. Il est à proximité des centres commerciaux et d'importantes institutions éducatives, sanitaires et culturelles. Il dispose d'installations sociales, et d'un garage intérieur, avec des services de sécurité 24/7. C'est une opportunité d'investissement à côté des projets de développement urbain dans la ville de deux continents.

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Ceylan Sokagi, Turquie
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