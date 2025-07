Apart hôtel Guaranteed Income! Furnished 1+1 and 2+1 apartments managed by Ascott Hotels.

Pour les investisseurs:

3 ans de loyer garanti de 7% par an - 14 350 USD par an.

Système de piscine 7 ans - le partage des bénéfices est 40% du revenu brut de l'utilisation de toutes les chambres d'hôtel de sa catégorie.

Cette condition est initialement précisée dans le contrat d'achat et de vente et fait partie intégrante du contrat.

Cela signifie que vous ne perdrez pas l'argent investi en aucune circonstance, et vos gains sont garantis.

Appartements 1 + 1 à partir de 205 000 USD

Appartements 2 + 1 à partir de 315,000 USD

Les appartements sont vendus entièrement meublés!

Sous la gestion de - Ascott Hotels & Serviced Apartments pour 10 ans.

Il existe des forfaits appartements à vendre pour obtenir la citoyenneté turque - s'il vous plaît demander.

Le complexe est situé presque à la jonction de trois districts, Kuchukcekmece, Bahcelievler, Bakirkoy, le quartier des affaires de Bas?n Ekspres, à 5 minutes en voiture de la ligne Metrobus de l'autoroute principale E5 et TEM.

Sur le territoire du complexe il y a 2 blocs, qui sont unis les uns avec les autres et sont situés sur le territoire de 29 962 m2, 17 étages avec parking souterrain, un total de 167 appartements de différents aménagements de 1 + 1 à 3 + 1 et une superficie de 81 et 1 à 234 m2, ainsi que 7 locaux commerciaux.

L'emplacement central est un excellent facteur pour les investisseurs d'investir dans ce projet, étant donné le loyer élevé et le segment demandé.

La région est caractérisée par des infrastructures urbaines développées, la présence d'établissements d'enseignement publics et privés.

Achèvement de la construction: décembre 2025.

Infrastructure:

Sauna et Hamam

Piscine intérieure

Salle de fitness

Terrains de jeux

Zone piétonne avec jardin vert

Parking intérieur

Zone paysagère confortable

Surveillance vidéo 7/24

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.