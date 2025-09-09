  1. Realting.com
  Appartements spacieux à 1,4 km de la marina de Beylikdüzü Istanbul

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements spacieux à 1,4 km de la marina de Beylikdüzü Istanbul

Beylikduzu, Turquie
depuis
$428,511
30
ID: 27787
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Beylikduzu

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

    2025
    4

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements spacieux à vendre près de la marina à Istanbul Beylikdüzü

Des appartements spacieux sont situés dans le quartier de Kavaklı à Beylikdüzü, Istanbul. Beylikdüzü est valorisé de jour en jour avec de nouveaux projets, une marina nouvellement construite et des centres commerciaux. La région représente le nouveau visage urbanisé planifié d'Istanbul.

Les appartements à vendre à Beylikdüzü İstanbul sont à distance de marche des besoins quotidiens. Il se trouve à 900 m du centre culturel Özgecan Aslan, à 1 km de l'hôpital international, à 1,4 km de la marina d'Istanbul Ouest, à 1,7 km du port d'Ambarlı, à 2,8 km de l'hôpital international Birinci, à 3,5 km du Beykent Okyanus College, à 6,2 km du centre commercial Marmara Park, à 7,5 km du centre commercial Torium et à 49 km de l'aéroport d'Istanbul.

Le projet d'architecture horizontale comprend 4 blocs et 56 appartements au total. Le projet est construit sur une superficie de 5 000 m². Le projet comprend des camélias, de grands jardins avec des arbres fruitiers, une piscine intérieure et extérieure, un hammam, une salle de sport, une aire de jeux, des cafés, un parking intérieur, une sécurité 24h/24 et 7j/7 et une caméra de sécurité.

Les appartements de luxe disposent d'un salon, d'une chambre, d'une cuisine, d'une salle de bain et d'un balcon. Le nombre de pièces, les types de cuisine et les options de salle de bain attenante varient selon les types d'appartements. Les appartements disposent d'une porte extérieure en acier, d'armoires de cuisine, d'appareils de cuisine intégrés, de sols stratifiés et en céramique, d'une cabine de douche, de portes et fenêtres de balcon revêtues de PVC.


IST-01644

Beylikduzu, Turquie
Éducation
Soins de santé

