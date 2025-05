Complexe résidentiel Tema Istanbul

Bienvenue dans le monde du logement du futur, dans notre complexe résidentiel unique - une ville à l'intérieur de la ville!

Ici vous avez toutes les opportunités pour une vie confortable et heureuse. Profitez de la magnifique infrastructure autour du projet, y compris votre propre centre commercial conçu pour répondre à tous vos besoins.

Le plus grand privilège de notre projet est plus de 65 % du territoire occupé par les zones paysagères. Cette fusion de la nature et de la ville crée une atmosphère harmonieuse unique. Marchez le long de la ligne d'infrastructure intérieure, profitez d'une promenade pour un kilomètre!

Le centre de notre projet ressemble à un village olympique avec 5 courts de tennis, un terrain de football, des terrains de basket et trois piscines extérieures. Et en hiver vous ne serez pas laissé sans nager, parce que nous avons une piscine intérieure! Les installations sociales comprennent 5 aires de jeux pour enfants, une salle de sport, un sauna et un bain turc. C'est un endroit où la santé et le bien-être de chaque résident sont une priorité.

Trois stations de métro situées aux frontières du projet permettent de rejoindre directement l'aéroport et le centre-ville, le quartier de Shishli et Marmaray. Se déplacer dans la ville n'a jamais été aussi facile et pratique.

Le projet s'accompagne de la construction d'universités privées, d'écoles internationales, de centres médicaux, d'écoles publiques, de centres culturels, de bibliothèques et de deux mosquées.

Il y a aussi des hôpitaux publics et privés autour du projet. Et à quelques pas de l'écran LCD du futur sera l'un des plus grands lieux de divertissement à Istanbul, rappelant Disney Land.

Le projet a 137 blocs, plus de 2200 appartements avec une variété de plans de 1 + 1 à 4 + 1. Tapu est prêt et adapté à la citoyenneté. A seulement 30 minutes de l'aéroport d'Istanbul et avec un accès direct à l'autoroute TEM.

3 stations de métro ouvriront bientôt.

Telle est notre vision de la vie en harmonie avec la nature et la ville, avec la société et notre propre personnalité. Ce projet n'est pas seulement un endroit où vivre, c'est votre coin personnel où la vie prospère. Rejoignez-nous et faites de ce projet votre nouvelle maison!