Le projet a une conception innovante et une construction de qualité et comprend des espaces de vie visant à s'intégrer à la nature et à l'harmonie. Les 3 750 m2 d'espaces verts et de paysages vous permettront de respirer profondément loin de la congestion de la métropole, en vous laissant sentir la fraîcheur de la nature à la maison chaque fois que vous ouvrez votre porte. Il vous offre le privilège de toucher la nature au cœur d'Istanbul.

Caractéristiques:

piscine

centre de fitness intérieur

bain à vapeur

sauna

Bain turc

salle de jeu

cinéma

Université - 450 mètres

Station de métro - 500 mètres

Métrobus - 300 mètres

Arrêt de tramway - 400 mètres

Autoroute E-5 - 2,1 km

Emplacement et infrastructure à proximité