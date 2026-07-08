Appartement dans un nouvel immeuble Kadikoy Apartments Compound Istanbul

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Vahapbey Sokagi, 8 4 Chamber of Computer Engineers
Métro
Kadıköy (~ 500 m)
À propos du complexe
Traduire
Afficher l'original
English
Español
Polski
Русский
Why this property؟
Apartments with stunning views of the Princes' Islands, with ready title deed and guaranteed rental income.
A distinctive location in Fikrtepe, the most prestigious Asian neighborhood of Istanbul, next to land and sea transportation.
Along the E5 highway that links the European and Asian sides of Istanbul.
Paying in installments is possible, according to flexible payment plans; it is a residential project suitable for the conditions of Turkish citizenship.
A 3-year dollar rental guarantee for the shops, with a guaranteed return on investment of 5% in US dollars.
Localisation sur la carte
Kadikoy, Turquie
Éducation
Soins de santé
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour