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Appartement dans un nouvel immeuble Kadikoy Apartments Compound Istanbul

Kadikoy, Turquie
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$140,647
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20
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ID: 350
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
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Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Kadikoy
  • Adresse
    Vahapbey Sokagi, 8 4 Chamber of Computer Engineers
  • Métro
    Kadıköy (~ 500 m)

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Why this property؟ Apartments with stunning views of the Princes' Islands, with ready title deed and guaranteed rental income. A distinctive location in Fikrtepe, the most prestigious Asian neighborhood of Istanbul, next to land and sea transportation. Along the E5 highway that links the European and Asian sides of Istanbul. Paying in installments is possible, according to flexible payment plans; it is a residential project suitable for the conditions of Turkish citizenship. A 3-year dollar rental guarantee for the shops, with a guaranteed return on investment of 5% in US dollars.

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Kadikoy, Turquie
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