Complexe résidentiel Two bedroom apartment near the financial center.

Atasehir, Turquie
depuis
$315,000
;
14
ID: 27540
Dernière actualisation: 03/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Atasehir

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Le complexe est situé dans le quartier d'Atanehir, sur le côté asiatique d'Istanbul, près du quartier financier FìNANS MERKEZÍ, sur une superficie totale de 8 000 m2, se compose d'un bloc de 16 étages en forme de papillon, un total de 66 appartements, 2 + 1 à 3 + 1 plans, avec des superficies allant de 92 m2 à 163 m2.

Stratégiquement situé entre les quartiers de Ümraniye et Ataşehir, offrant un accès facile et pratique aux principales voies de transport. Seulement 3 minutes en voiture de l'autoroute E-6 et seulement 10 minutes du pont 15 TEMUZ, à 1 km. Station de métro Altinşehir.

Autour du projet vous trouverez de nombreux centres commerciaux et centres commerciaux tels que Metropol AVM,
institutions dont l'hôpital Acibadem, ainsi que des universités prestigieuses comme Fenerbahçe Üniversite et Yeditepe
Üniversite, ainsi que les écoles.

Tous les appartements sont livrés entièrement finis, qui seront complétés aux normes de qualité les plus élevées avec des matériaux de haute qualité et comprendront un système de maison intelligente et le chauffage central.

Infrastructure:

  • Piscine
  • Centre de remise en forme
  • ESP
  • Sauna
  • Bain turc
  • Zone de détente
  • Café et restaurant
  • Stationnement
  • Sécurité 24/7

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Atasehir, Turquie
Éducation
Soins de santé

