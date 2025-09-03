Complexe résidentiel Two bedroom apartment near the financial center.

Le complexe est situé dans le quartier d'Atanehir, sur le côté asiatique d'Istanbul, près du quartier financier FìNANS MERKEZÍ, sur une superficie totale de 8 000 m2, se compose d'un bloc de 16 étages en forme de papillon, un total de 66 appartements, 2 + 1 à 3 + 1 plans, avec des superficies allant de 92 m2 à 163 m2.

Stratégiquement situé entre les quartiers de Ümraniye et Ataşehir, offrant un accès facile et pratique aux principales voies de transport. Seulement 3 minutes en voiture de l'autoroute E-6 et seulement 10 minutes du pont 15 TEMUZ, à 1 km. Station de métro Altinşehir.

Autour du projet vous trouverez de nombreux centres commerciaux et centres commerciaux tels que Metropol AVM,

institutions dont l'hôpital Acibadem, ainsi que des universités prestigieuses comme Fenerbahçe Üniversite et Yeditepe

Üniversite, ainsi que les écoles.

Tous les appartements sont livrés entièrement finis, qui seront complétés aux normes de qualité les plus élevées avec des matériaux de haute qualité et comprendront un système de maison intelligente et le chauffage central.

Infrastructure:

Piscine

Centre de remise en forme

ESP

Sauna

Bain turc

Zone de détente

Café et restaurant

Stationnement

Sécurité 24/7

