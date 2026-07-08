  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Kucukcekmece
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Istanbul Kucukcekmece residence project

Appartement dans un nouvel immeuble Istanbul Kucukcekmece residence project

Kucukcekmece, Turquie
depuis
$86,957
;
18
Laisser une demande
ID: 334
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: -

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Kucukcekmece
  • Adresse
    Sultan Murat Caddesi

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Español Español
Polski Polski
Русский Русский
Why this property؟ The project is located in the distinctive residential area of ​​Kucukcekmece, in European Istanbul. The project is surrounded by service centers, universities, parks, shopping centers and cafes.
Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 65.0
Prix ​​par m², USD 3,523
Prix ​​de l'appartement, USD 229,000

Localisation sur la carte

Kucukcekmece, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartments in the Yekta Plaza complex.
Mahmutlar, Turquie
depuis
$186,003
Immeuble Uskudar Apartments Compound Istanbul
Uskudar, Turquie
depuis
$715,832
Complexe résidentiel Studio at the Ilkem Rio 1 SPA complex - Mersin | Tomyuk.
Erdemli, Turquie
depuis
$46,077
Complexe résidentiel Furnished apartment 2+1 in the Novita Deluxe complex.
Mahmutlar, Turquie
depuis
$134,003
Quartier résidentiel Modern comfort-class residential complex in Avsallar
Alanya, Turquie
depuis
$116,382
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Istanbul Kucukcekmece residence project
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$86,957
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Moonlight Complex
Complexe résidentiel Moonlight Complex
Complexe résidentiel Moonlight Complex
Complexe résidentiel Moonlight Complex
Complexe résidentiel Moonlight Complex
Afficher tout Complexe résidentiel Moonlight Complex
Complexe résidentiel Moonlight Complex
Didim, Turquie
depuis
$112,019
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Appartement en duplex entièrement meublé de 3 chambres à vendre avec cuisine ouverte et 2 salle de bains familiale entièrement équipée, il est situé dans la zone populaire et en développement de la zone Efeler. Les chambres sont spacieuses et lumineuses, avec des tons neutres partout. La pis…
Développeur
Polat Group
Laisser une demande
Quartier résidentiel Cosy aparment in Alanya nearby beach and Tosmur centrum
Quartier résidentiel Cosy aparment in Alanya nearby beach and Tosmur centrum
Quartier résidentiel Cosy aparment in Alanya nearby beach and Tosmur centrum
Quartier résidentiel Cosy aparment in Alanya nearby beach and Tosmur centrum
Quartier résidentiel Cosy aparment in Alanya nearby beach and Tosmur centrum
Afficher tout Quartier résidentiel Cosy aparment in Alanya nearby beach and Tosmur centrum
Quartier résidentiel Cosy aparment in Alanya nearby beach and Tosmur centrum
Oba, Turquie
depuis
$125,992
-Welcome to your new life in Alanya! This Apartment for sale in Alanya, Tosmur with swimming pool and the large Mediterranean landscaped garden is close to many restaurants, Turkish bath, and beach. Exclusive sought-after neighborhood apartment is on the way to popular Dim river which has a …
Agence
Basic Apartment Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a gym in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a gym in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a gym in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a gym in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a gym in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a gym in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a gym in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquie
depuis
$1,36M
Nous proposons des appartements avec vue sur la forêt de Belgrade.La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, d'un coin salon, d'une piscine extérieure, de boutiques, d'une salle de sport, d'un hammam et d'un sauna, de jardins, d'une aire de jeux pour enfants, d'un parking.Installations et é…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller