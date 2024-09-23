Complejo residencial Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.

  1. Realting.com
Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.

Mezitli, Turquía
de
$56,481
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
11
ID: 27519
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/8/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Mezitli

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

¡El vídeo de los apartamentos y el progreso de la construcción serán enviados bajo petición!

Oferta de nuestra empresa - 20% de descuento en apartamentos en este proyecto!

El complejo residencial ofrece comodidad y comodidades modernas en la pintoresca zona de Tomuk.

El complejo está situado en una superficie de 3.911 m2 y consta de dos bloques, los apartamentos 1 + 1 y 2 + 1 están en venta, con una superficie de 53 m2 a 92 m2.

Toda la infraestructura de la ciudad está cerca - tiendas, restaurantes, instituciones educativas y médicas.

Los apartamentos están equipados con techos suspendidos, armarios de cocina, vestidores. Los baños están equipados con plomería de primera clase, cabinas de ducha de alta calidad y armarios de baño.

Pago por adelantado 50%
¡No hay cuotas para 24 meses!

Finalización de la construcción: 4o trimestre de 2025.

Diseño de apartamento:

  • Apartamentos de una habitación (1+1) - 53 m2
  • Apartamentos de dos dormitorios (2+1) - 92 m2

Infraestructura:

  • Piscina grande
  • Parque infantil
  • Gazebos
  • Zona de barbacoa
  • Aparcamiento subterráneo cerrado

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Mezitli, Turquía

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
