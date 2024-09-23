  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Mezitli
  4. Complejo residencial Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.

Complejo residencial Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.

Mezitli, Turquía
$52,405
12
ID: 27520
Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Mezitli

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Apartamentos - más baratos que apartamentos similares del desarrollador por 18.000 EUR.

► Apartamentos de una habitación (1 + 1) en la segunda planta - 45.000 EUR del desarrollador 63,000 EUR
► Apartamentos de dos dormitorios (2 + 1) en la 5a planta - 76.000 EUR con vistas al mar desde el desarrollador 91,000 EUR.

Nuestro proyecto con la infraestructura de un hotel de 5 * estará situado a 300 metros del mar, en una de las partes más atractivas de nuestra región - en la zona de Tomuk.

El complejo residencial constará de un bloque de 15 plantas.

Todos los apartamentos se entregarán con acabado llave en mano, set de cocina, muebles incorporados en el baño, aseos totalmente equipados, puertas interiores, etc.

Todas las instituciones necesarias, como una clínica, banco, escuela, estación de autobuses, etc., están a poca distancia.

Fecha final: 3o trimestre de 2025.

Diseño de apartamento:

  • Apartamentos de una habitación (1+1) zona - 65 m2
  • Apartamentos de dos dormitorios (2+1) zona - 120 m2

Infraestructura:

  • Piscina al aire libre
  • Toboganes de agua
  • Sauna
  • Hammam turco
  • Gym
  • Gazebos
  • Parque infantil
  • Corte de baloncesto
  • Aparcamiento
  • Generador eléctrico
  • Seguridad 24/7
  • Territorio paisajístico del complejo

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Mezitli, Turquía

Complejo residencial Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Mezitli, Turquía
de
$52,405
