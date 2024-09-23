  1. Realting.com
  3. Complejo residencial Luxury apartments in Yenimahalle Avrupa Konutları complex.

Complejo residencial Luxury apartments in Yenimahalle Avrupa Konutları complex.

, Turquía
de
$415,000
11
ID: 27541
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1170
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 3/9/25

Localización

Mostrar en el mapa

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский

Este proyecto se encuentra en el distrito de Bagcilar, cerca de la estación de metro Yenimahalle, centros comerciales, escuelas, universidades y hospitales.

El complejo está siendo construido en una parcela de 49.000 m2, de los cuales el 65% es espacio verde, consta de 17 bloques, un total de 754 apartamentos con diseños de 2 + 1 a 4 + 1, con una superficie de 122 m2 a 208 m2, así como 50 locales comerciales.

Todos los apartamentos están completamente terminados, que se llevarán a cabo de acuerdo con los más altos estándares de calidad de materiales de alto nivel, unidades de cocina y baños totalmente equipados.

Fecha final: Agosto 2024.

Infraestructura:

  • 2 piscinas semi-olímpicas
  • Sala de fitness
  • Hamam turco y sauna
  • Parque infantil
  • Parque con áreas recreativas
  • Campos deportivos
  • Tiendas y restaurantes
  • Aparcamiento
  • Vigilancia de vídeo 7/24

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

, Turquía
Educación
Cuidado de la salud

