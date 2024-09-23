Complejo residencial Luxury apartments in Yenimahalle Avrupa Konutları complex.

Este proyecto se encuentra en el distrito de Bagcilar, cerca de la estación de metro Yenimahalle, centros comerciales, escuelas, universidades y hospitales.

El complejo está siendo construido en una parcela de 49.000 m2, de los cuales el 65% es espacio verde, consta de 17 bloques, un total de 754 apartamentos con diseños de 2 + 1 a 4 + 1, con una superficie de 122 m2 a 208 m2, así como 50 locales comerciales.

Todos los apartamentos están completamente terminados, que se llevarán a cabo de acuerdo con los más altos estándares de calidad de materiales de alto nivel, unidades de cocina y baños totalmente equipados.

Fecha final: Agosto 2024.

Infraestructura:

2 piscinas semi-olímpicas

Sala de fitness

Hamam turco y sauna

Parque infantil

Parque con áreas recreativas

Campos deportivos

Tiendas y restaurantes

Aparcamiento

Vigilancia de vídeo 7/24

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.