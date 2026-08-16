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Propiedades residenciales en venta en Mugla, Turquía

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Fethiye
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Apartamento 3 habitaciones en Fethiye, Turquía
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Apartamento 3 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 2/4
En tiempos antiguos, Fethiye era conocido como Telmessos, la "tierra de las luces". Sin duda…
$286,170
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INEST HOMES
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Villa 7 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 7 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 245 m²
Piso 2/2
Casa Independiente con Piscina y Jardín Cerca de la Playa en Fethiye Fethiye Ovacık es una z…
$879,190
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Casa 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 284 m²
Ubicado cerca de las antiguas ruinas de Myndos en el encantador barrio de Gumusluk de Bodrum…
$2,16M
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa 6 habitaciones en Oludeniz, Turquía
Villa 6 habitaciones
Oludeniz, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 3
Una villa donde el espacio, la calidad y la privacidad se combinanEsta espaciosa villa de 4 …
$600,248
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INEST HOMES
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Casa grande 10 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa grande 10 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 10
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 5 000 m²
Número de plantas 3
Villa en venta ULTRA-LUXURY MANSION Bodrum Turquía broker commission free for buyerDescripci…
$15,02M
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Agencia
ISB Global Immobilien
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Villa 6 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 6 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 650 m²
Piso 1/3
Villas independientes y amuebladas a poca distancia de diversos servicios Situadas en el cen…
$3,72M
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TekceTekce
Villa en Aegean Region, Turquía
Villa
Aegean Region, Turquía
Dormitorios 2
Área 90 m²
Golden Rose
$614,562
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Apartamento 2 habitaciones en Fethiye, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 3
Apartamentos con Piscina Compartida a Poca Distancia de la Playa en Fethiye, Muğla El proyec…
$160,357
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Villa 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Acogedoras villas independientes en Bodrum situadas en un complejo seguro Las villas indepen…
$338,666
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Casa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Casa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Número de plantas 2
Lujoso Yalı con muelle privado en Fethiye Knight Island El yalí frente al mar se encuentra e…
$2,55M
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Apartamento 5 habitaciones en Kizilagac, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Kizilagac, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 253 m²
CHECK PROMOTIONAL OFFERS! My name is Leon, ask me your question, check availability and pric…
$1,99M
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Villa 7 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 7 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 400 m²
Número de plantas 2
Amplias villas independientes con vistas al mar y a la naturaleza en Bodrum, Turquía Las vil…
$1,85M
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Villa 6 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 6 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 270 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo de 5 habitaciones con vista al mar y piscina infinita en Fethiye, Turquía Ubic…
$1,15M
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Apartamento 1 habitación en Bodrum, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bodrum, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 4
Área 138 m²
Mirador Kartal es un nuevo proyecto que te permitirá disfrutar plenamente de Estambul, la lu…
Precio en demanda
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Villa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 3
🏡 Villa en Uzumlu, FethiyeA 15 minutos del mar, tranquila ubicación elevada, rodeada de bosq…
$1,000,000
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INEST HOMES
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Apartamento 2 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Número de plantas 3
Amplios apartamentos con playa privada y vistas únicas al mar en Bodrum Küçükbük Los apartam…
$635,663
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Villa 4 habitaciones en Milas, Turquía
Villa 4 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 110 m²
Número de plantas 2
Villas Independientes con Jardín y Piscina Privada en Muğla Milas Los chalets independientes…
$360,902
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Apartamento 3 habitaciones en Milas, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 1/2
Inmuebles a Precios Razonables Entrelazados con la Naturaleza en Milas Muğla El inmueble se…
$185,078
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Villa 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Villa de dos dormitorios con vistas panorámicas al mar en una pintoresca zona de Bodrum.La v…
Precio en demanda
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Villa 4 habitaciones en Milas, Turquía
Villa 4 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Villas Independientes en un Proyecto en un Entorno Natural con Sistemas Inteligentes para el…
$827,068
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Villa en Bodrum, Turquía
Villa
Bodrum, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 453 m²
Golden Age Yalikavak
$2,90M
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Villa en Aegean Region, Turquía
Villa
Aegean Region, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 330 m²
Blue Cove Villas
$3,48M
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Apartamento 2 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 6
Área 260 m²
¡Todos los privilegios de vivir en el centro le esperan en este proyecto! ¿Te gustaría una v…
Precio en demanda
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Villa en Aegean Region, Turquía
Villa
Aegean Region, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Aztek Villas
$968,225
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Apartamento 3 habitaciones en Milas, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Pisos con vistas al lago y sistemas domésticos inteligentes en Adabükü Bodrum Los pisos está…
$188,548
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Apartamento 1 habitación en Bodrum, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bodrum, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Área 170 m²
Con vistas a las vistas del Canal Estambul, Lakeside Heaven tiene 408 residencias y 25 tiend…
$2,36M
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Apartamento 2 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 48 m²
Piso 1/3
En alquiler. Para la inversión Lo que obtienes: Complejo Premium con infraestructura a 200…
$194,733
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Villa 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Piso 1
Villas con vistas panorámicas al mar y piscina privada en Gümüşlük Bodrum Gümüşlük, uno de l…
$1,77M
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Apartamento 1 habitación en Bodrum, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bodrum, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Número de plantas 2
Propiedades con vistas panorámicas al mar y jardines privados en Bodrum Konacik Las propieda…
$838,632
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Tipos de propiedades en Mugla

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Mugla, Turquía

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