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Propiedades residenciales en venta en Karabaglar, Turquía

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apartamentos
3
3 propiedades total found
Apartamento en Karabaglar, Turquía
Apartamento
Karabaglar, Turquía
Área 201 m²
$1,96M
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Apartamento 3 habitaciones en Karabaglar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Karabaglar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 2/9
Apartamentos con Vista a la Ciudad en un Edificio Nuevo en Poligon, İzmir Estos apartamentos…
$178,336
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Apartamento 2 habitaciones en Karabaglar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Karabaglar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/9
Apartamentos con Vista a la Ciudad en un Edificio Nuevo en Poligon, İzmir Estos apartamentos…
$120,808
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