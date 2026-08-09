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Propiedades residenciales en venta en Didim, Turquía

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apartamentos
9
casas independientes
4
13 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Didim, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Didim, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Número de plantas 5
MODERNE WOHNANLAGE in DIDIM STRANDNAH, ZENTRAL MEERBLICKInterventor alemán §34c Admisión – l…
$312,101
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Casa de campo 3 habitaciones en Didim, Turquía
Casa de campo 3 habitaciones
Didim, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 4 000 m²
Número de plantas 5
LUXURY APPLICATIONS in DIDIM STANDARDS AND MEERBLICKEXKLUSIVER WOHNKOMPLEX MODERS DESIGN PER…
$266,095
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Apartamento en Didim, Turquía
Apartamento
Didim, Turquía
Área 307 m²
$1,45M
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento en Akbuk, Turquía
Apartamento
Akbuk, Turquía
Área 248 m²
$3,02M
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Casa 3 habitaciones en Didim, Turquía
Casa 3 habitaciones
Didim, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 200 m²
Número de plantas 5
Un proyecto residencial moderno y lujoso en Altınkum, Didim Turquíacomisión de corredor libr…
$218,789
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Casa 4 habitaciones en Didim, Turquía
Casa 4 habitaciones
Didim, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 5 000 m²
Número de plantas 2
Lujo y complejo moderno VillaOfrézcale la oportunidad de relajarse junto a la piscina y disf…
$384,360
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Dúplex 4 habitaciones en Didim, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Didim, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 2/3
$7,53M
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Apartamento 4 habitaciones en Didim, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Didim, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 2/4
$8,02M
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Apartamento 3 habitaciones en Didim, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Didim, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 3/3
$6,60M
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Apartamento 2 habitaciones en Didim, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Didim, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
El proyecto de apartamentos y villas se encuentra en la pintoresca bahía Akbuk Silencio Didi…
$152,893
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Apartamento 3 habitaciones en Didim, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Didim, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
El proyecto de apartamentos y villas se encuentra en la pintoresca bahía Akbuk Silencio Didi…
$197,980
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Apartamento 2 habitaciones en Didim, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Didim, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
El complejo está situado en la ciudad de Didim, a 200 metros de la playa de Altinkum, cerca …
$169,881
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Apartamento 3 habitaciones en Didim, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Didim, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
El complejo está situado en la ciudad de Didim, a 200 metros de la playa de Altinkum, cerca …
$203,637
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