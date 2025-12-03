Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Denizli, Turquía

Merkezefendi
7
Pamukkale
5
15 propiedades total found
Apartamento en Kale, Turquía
Apartamento
Kale, Turquía
Área 387 m²
$1,69M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Merkezefendi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Merkezefendi, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 2/5
$3,84M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Merkezefendi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Merkezefendi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Piso 2/2
$8,01M
Dejar una solicitud
Sky ApartmentsSky Apartments
Apartamento 4 habitaciones en Merkezefendi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Merkezefendi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Piso 1/4
$7,50M
Dejar una solicitud
Apartamento en Kizilyer, Turquía
Apartamento
Kizilyer, Turquía
Área 585 m²
$2,26M
Dejar una solicitud
Apartamento en Merkezefendi, Turquía
Apartamento
Merkezefendi, Turquía
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 3
$9,89M
Dejar una solicitud
Estate Service 24Estate Service 24
Apartamento en Acipayam, Turquía
Apartamento
Acipayam, Turquía
Área 1 m²
$3,02M
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Pamukkale, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Pamukkale, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 201 m²
Piso 1/4
$4,48M
Dejar una solicitud
Apartamento en Cankurtaran, Turquía
Apartamento
Cankurtaran, Turquía
Área 532 m²
$2,13M
Dejar una solicitud
VernaVerna
Apartamento 4 habitaciones en Merkezefendi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Merkezefendi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 5/5
$5,52M
Dejar una solicitud
Apartamento en Pamukkale, Turquía
Apartamento
Pamukkale, Turquía
Área 35 m²
$580,380
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Merkezefendi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Merkezefendi, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 2/3
$1,69M
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Pamukkale, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Pamukkale, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 1/3
$1,51M
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Baklan, Turquía
Casa 5 habitaciones
Baklan, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 32 m²
Número de plantas 2
$25,59M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Merkezefendi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Merkezefendi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Piso 4/5
$4,83M
Dejar una solicitud

