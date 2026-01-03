Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Afyonkarahisar
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Afyonkarahisar, Turquía

Afyonkarahisar
9
12 propiedades total found
Apartamento en Kiziloren, Turquía
Apartamento
Kiziloren, Turquía
Área 417 m²
$756,332
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Emirdag, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Emirdag, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 5/5
$2,05M
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Afyonkarahisar, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Afyonkarahisar, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
Piso 7/8
$5,54M
Dejar una solicitud
OneOne
Apartamento 5 habitaciones en Afyonkarahisar, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Afyonkarahisar, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 198 m²
Piso 1/10
$4,75M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Afyonkarahisar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Afyonkarahisar, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 3/4
$750,469
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Emirdag, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Emirdag, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Piso 2/6
$2,93M
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 4 habitaciones en Afyonkarahisar, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Afyonkarahisar, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Piso 4/4
$1,14M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Afyonkarahisar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Afyonkarahisar, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 2/6
$3,11M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Afyonkarahisar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Afyonkarahisar, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Piso 2/3
$2,29M
Dejar una solicitud
VernaVerna
Apartamento 5 habitaciones en Afyonkarahisar, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Afyonkarahisar, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 2/4
$3,58M
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Afyonkarahisar, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Afyonkarahisar, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Piso 2/3
$3,11M
Dejar una solicitud
Apartamento en Afyonkarahisar, Turquía
Apartamento
Afyonkarahisar, Turquía
Área 9 m²
$43,97M
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Afyonkarahisar

apartamentos

Parámetros de las propiedades en Afyonkarahisar, Turquía

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir