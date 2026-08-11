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Propiedades residenciales en venta en Kusadasi, Turquía

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apartamentos
55
casas independientes
39
94 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 1/7
Apartamentos con Vistas al Mar, a las Montañas y a la Ciudad en Complejo en Kuşadası Los apa…
$333,661
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Apartamento 2 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/7
Apartamentos con Vistas al Mar, a las Montañas y a la Ciudad en Complejo en Kuşadası Los apa…
$207,100
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Apartamento en Sogucak, Turquía
Apartamento
Sogucak, Turquía
Área 416 m²
$5,75M
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 2/3
Amplios Apartamentos con Vistas al Mar y a la Naturaleza en Kuşadası Aydın Kuşadası tiene un…
$240,350
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Apartamento 2 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Piso 1/3
Apartamentos con Piscina Compartida Cerca de la Playa en Kuşadası Estos elegantes apartament…
$137,284
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Casa 7 habitaciones en Sogucak, Turquía
Casa 7 habitaciones
Sogucak, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 300 m²
Piso 1/4
Villa pareada en complejo con ambiente natural en Kuşadası, Aydın Esta elegante villa está u…
$529,255
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 4/4
$5,29M
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Villa 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
$7,85M
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Casa 6 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Casa 6 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Piso 1/2
Villas Independientes Rodeadas de Naturaleza y Cerca de la Playa en Kuşadası Kuşadası, cerca…
$524,145
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Villa 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Piso 1/2
Villas independientes y adosadas con vistas al mar a poca distancia de los servicios diarios…
$358,283
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Villa 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 1/2
Elegantes Villas con Piscina Cerca de la Playa y Servicios en Davutlar, Kuşadası Estas elega…
$358,283
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 2/5
Apartamentos de Nueva Construcción en un Complejo con Piscina en Kuşadası Estos elegantes ap…
$167,981
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Apartamento 2 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 2/5
Nueva Inversión 1 dormitorio Piso Residencia en Kuşadası Playa de las Damas (Kadınlar Denizi…
$177,216
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Casa 5 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Casa 5 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Piso 1/2
Nuevas villas contemporáneas en Kuşadası con terrazas y piscinas Ubicada en Aydın, Kuşadası …
$727,979
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 1/5
Apartamentos en un prestigioso complejo con piscina en Kuşadası Kuşadası, una ciudad costera…
$176,724
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Apartamento 2 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 4/10
Apartamentos de vacaciones con vistas al mar frente a la playa en Kuşadası, Turquía Los apar…
$157,626
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Ático Ático 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 110 m²
Piso 5/5
Apartamentos de Nueva Construcción en un Complejo con Piscina en Kuşadası Estos elegantes ap…
$189,543
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 2/3
Apartamentos con Piscina Compartida Cerca de la Playa en Kuşadası Estos elegantes apartament…
$178,336
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Villa 6 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 445 m²
Piso 1/3
Villas independientes con vistas al mar cerca de la playa en Kuşadası Kadınlardenizi Las vil…
$1,83M
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Apartamento 2 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 1/3
Apartamentos con vistas al mar en un complejo seguro con piscina en Kuşadası, Turquía Estos …
$123,586
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Villa 5 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Piso 1/3
Chalet independiente con piscina privada en un entorno natural en Aydın Kuşadası Kuşadası, s…
$1,75M
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Apartamento 1 habitacion en Kusadasi, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Kusadasi, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Bienvenido a una experiencia de vida excepcional en Aydın. Esta exquisita propiedad abarca 6…
$220,066
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Apartamento 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 140 m²
Piso 1
Apartamentos en un complejo con piscina a poca distancia de la playa en Kuşadası, Turquía Es…
$345,998
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Villa 5 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Piso 1/2
Villas Nuevas Amuebladas con Piscinas en Güzelçamlı, Kuşadası Kuşadası, una de las ciudades …
$466,434
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Apartamento 2 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 2/5
Amplios Apartamentos Nuevos en un Complejo Cerrado con Piscina en Kuşadası Estos apartamento…
$137,284
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Villa 5 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Piso 1/2
Espaciosas Villas Independientes con Piscinas y Terrazas Rodeadas de Naturaleza en Kuşadası …
$465,907
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Piso 1/4
$7,85M
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Apartamento 2 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 58 m²
Experimente un estilo de vida que combina la vida moderna con la serenidad de la naturaleza …
$301,793
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Villa 5 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 194 m²
Piso 1/2
Villas independientes adecuadas para vivir en 4 estaciones en Kuşadası Aydın Las villas en v…
$1,08M
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Villa 6 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Piso 1/2
Villas Independientes Rodeadas de Naturaleza y Cerca de la Playa en Kuşadası Kuşadası, cerca…
$640,622
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