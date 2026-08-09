Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Izmir
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Izmir, Turquía

;
Konak
46
Çeşme
40
Urla
19
Bornova
9
Mostrar más
191 propiedad total found
Apartamento 1 habitacion en Konak, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Konak, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Sumérgete en la fusión de salud, lujo y comodidad con este innovador proyecto en Estambul. U…
$692,318
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Torbali, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Torbali, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 2/3
Apartamentos de inversión en un complejo con arquitectura horizontal en Izmir Torbalı Los ap…
$127,172
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Çeşme, Turquía
Casa 4 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Piso 1/2
Casa Adosada en un Complejo Residencial a Poca Distancia de la Playa de Ilıca en Alaçatı, Çe…
$838,177
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Villa 8 habitaciones en Çeşme, Turquía
Villa 8 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 450 m²
Piso 1/3
Villa independiente en la zona de la mansión cerca de la playa en İzmir Çeşme La villa está …
$4,34M
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Konak, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Konak, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Situado en la exuberante zona verde de Sarıyer, uno de los distritos más acogedores de Estam…
$675,886
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Çeşme, Turquía
Villa 7 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 380 m²
Piso 1/3
Villa Independiente Cerca de la Playa en Çeşme, Esmirna La villa se encuentra en la zona de …
$2,32M
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Çeşme, Turquía
Villa 4 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 232 m²
Piso 1/2
Elegantes Villas Cerca del Mar en Çeşme İzmir Çeşme, situada al oeste de İzmir, es un lugar …
$1,42M
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Urla, Turquía
Casa 5 habitaciones
Urla, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Piso 1/3
Casas Adosadas de Nueva Construcción con Jardín y Piscina en una Zona Tranquila de Urla, Izm…
$547,995
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Cigli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cigli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Piso 3/8
Apartamentos Dentro de un Complejo en una Ubicación Privilegiada en Çiğli, İzmir Los apartam…
$447,413
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Bornova, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bornova, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 3/15
Apartamentos en un complejo con amplias instalaciones en Esmirna Bornova es una región en rá…
$199,945
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso 2/4
$4,88M
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Çeşme, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 1/2
Apartamentos Cerca de Alaçatı y Playas en İzmir Çesme Reisdere Çeşme es uno de los centros i…
$1,14M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Urla, Turquía
Villa 5 habitaciones
Urla, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 350 m²
Piso 1/1
Villas Diseñadas a Medida con Piscina y Jardín en Urla, Izmir Urla, situada en una de las zo…
$1,16M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Urla, Turquía
Villa 6 habitaciones
Urla, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 410 m²
Piso 1/1
Villas Espaciosas con Piscinas Privadas y Jardines en Kekliktepe, Urla, İzmir Urla, uno de l…
$2,61M
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Urla, Turquía
Casa 5 habitaciones
Urla, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 1/3
Nuevas villas en İzmir con terrazas y piscinas cerca del mar Estas villas se encuentran en l…
$547,995
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 2/8
Apartamentos Cerca de la Costa en un Edificio Seguro en Konak, İzmir Konak es una de las zon…
$388,452
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Cigli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cigli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 1/8
Apartamentos Dentro de un Complejo en una Ubicación Privilegiada en Çiğli, İzmir Los apartam…
$224,285
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 337 m²
Piso 1/38
Apartamentos con vistas al mar en un complejo cerca de servicios sociales y metro en Esmirna…
$1,28M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Foca, Turquía
Villa 6 habitaciones
Foca, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 460 m²
Piso 1/3
Espacioso Chalet Independiente con Aparcamiento en İzmir Foça Este proyecto redefine el conc…
$1,11M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Guzelbahce, Turquía
Villa 5 habitaciones
Guzelbahce, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 750 m²
Piso 1/1
Villa Independiente Amueblada y Lista para Habitar en İzmir Güzelbahçe Güzelbahçe es uno de …
$3,37M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Guzelbahce, Turquía
Villa 5 habitaciones
Guzelbahce, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 1/3
Amplia villa con vistas al mar, jardín privado y aparcamiento en İzmir, Turquía Güzelbahçe d…
$684,204
Dejar una solicitud
Villa 8 habitaciones en Çeşme, Turquía
Villa 8 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 445 m²
Piso 1/3
Casa unifamiliar en la zona de la mansión cerca de Alaçatı y la playa de Ilıca en Çeşme İzmi…
$4,68M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Foca, Turquía
Casa 4 habitaciones
Foca, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 1/2
Villas Junto al Mar en un Complejo Cerrado en Foça, İzmir Este proyecto lleva el concepto de…
$379,086
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Urla, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Urla, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 180 m²
Piso 1/2
$14,59M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Karabaglar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Karabaglar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 2/9
Apartamentos con Vista a la Ciudad en un Edificio Nuevo en Poligon, İzmir Estos apartamentos…
$178,336
Dejar una solicitud
Apartamento en Konak, Turquía
Apartamento
Konak, Turquía
Proyecto de inversión de 4 hotel★ gestionado por Wyndham en IzmirUna oportunidad única para …
$35,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Hotel Invest
Idiomas hablados
English, Русский, Français
Telegram Escribir en Telegram
Casa 5 habitaciones en Menemen, Turquía
Casa 5 habitaciones
Menemen, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Piso 1/2
Villas de 4 Dormitorios en Venta en Esmirna Menemen Villakent Villakent, Menemen, es una de …
$473,858
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Urla, Turquía
Casa 6 habitaciones
Urla, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Piso 1/2
Villas Frente al Mar con Piscinas Privadas, Jardines y Terrazas en Urla, İzmir Urla es una d…
$578,783
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Torbali, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Torbali, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 2/3
Apartamentos de inversión en un complejo con arquitectura horizontal en Izmir Torbalı Los ap…
$91,469
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Piso 16/46
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Ciudad Cerca del Metro en Izmir Konak es una important…
$763,030
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Izmir

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Izmir, Turquía

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir