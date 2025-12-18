Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Pamukkale
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Pamukkale, Turquía

apartamentos
8
8 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Pamukkale, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Pamukkale, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 201 m²
Piso 1/4
$4,52M
Dejar una solicitud
Apartamento en Pamukkale, Turquía
Apartamento
Pamukkale, Turquía
Área 35 m²
$586,042
Dejar una solicitud
Apartamento en Kale, Turquía
Apartamento
Kale, Turquía
Área 387 m²
$1,70M
Dejar una solicitud
AtlantaAtlanta
Apartamento 3 habitaciones en Pamukkale, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Pamukkale, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 3/3
$1,87M
Dejar una solicitud
Apartamento en Cankurtaran, Turquía
Apartamento
Cankurtaran, Turquía
Área 532 m²
$2,15M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Pamukkale, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Pamukkale, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/3
$1,86M
Dejar una solicitud
TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Pamukkale, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Pamukkale, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 1/3
$1,52M
Dejar una solicitud
Apartamento en Pamukkale, Turquía
Apartamento
Pamukkale, Turquía
Área 292 m²
$8,22M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir