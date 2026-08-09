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Propiedades residenciales en venta en Konak, Turquía

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apartamentos
41
casas independientes
5
46 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Konak, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Konak, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Sumérgete en la fusión de salud, lujo y comodidad con este innovador proyecto en Estambul. U…
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Apartamento 1 habitacion en Konak, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Konak, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Situado en la exuberante zona verde de Sarıyer, uno de los distritos más acogedores de Estam…
$675,886
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Apartamento 4 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso 2/4
$4,88M
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 2/8
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Apartamento 4 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 337 m²
Piso 1/38
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$1,28M
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Apartamento en Konak, Turquía
Apartamento
Konak, Turquía
Proyecto de inversión de 4 hotel★ gestionado por Wyndham en IzmirUna oportunidad única para …
$35,000
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Agencia
Hotel Invest
Idiomas hablados
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Apartamento 3 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Piso 16/46
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$763,030
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Apartamento 5 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 206 m²
Piso 5/8
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$1,53M
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Apartamento 2 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 12/34
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Apartamento 2 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 79 m²
Piso 2/8
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$549,151
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Apartamento 4 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 8/10
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Apartamento 4 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Piso 4/38
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$824,017
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Apartamento 6 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Piso 6/8
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Apartamento 2 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Piso 2/27
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Apartamento 4 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Piso 8/46
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$746,845
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Ático Ático 5 habitaciones en Konak, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 276 m²
Piso 45/46
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$1,76M
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Apartamento 5 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 280 m²
Piso 2/38
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$987,891
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Dúplex 4 habitaciones en Konak, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 8/8
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Apartamento 3 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Piso 7/9
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Apartamento 5 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 185 m²
Piso 7/8
$552,825
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Apartamento 3 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
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Área 136 m²
Piso 4/38
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$639,223
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Apartamento 2 habitaciones en Konak, Turquía
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Konak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 12/34
Piso cerca del Metro en una Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak Konak es una de las …
$210,347
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Apartamento 4 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Piso 4/8
Apartamentos en un Complejo a Poca Distancia de Todos los Servicios en Konak Izmir Los apart…
$1,12M
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Apartamento 2 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 23/34
Inmuebles con Vistas al Mar en un Proyecto Cerca del Metro en İzmir Konak Konak es un import…
$199,945
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Apartamento 3 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 3/8
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$560,712
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Apartamento 3 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Piso 2/27
Elegantes apartamentos en un proyecto con seguridad en İzmir Konak Konak es un centro finan…
$340,946
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Dúplex 3 habitaciones en Konak, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Piso 8/8
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$682,103
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Apartamento 4 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 212 m²
Piso 4/27
Elegantes apartamentos en un proyecto con seguridad en İzmir Konak Konak es un centro finan…
$673,802
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Dúplex 5 habitaciones en Konak, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
Piso 8/10
Apartamento en un edificio familiar de nueva construcción en İzmir Alsancak El apartamento e…
$927,198
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Apartamento 3 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 5/8
Apartamentos en un Complejo a Poca Distancia de Todos los Servicios en Konak Izmir Los apart…
$752,626
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