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Propiedades residenciales en venta en Bodrum, Turquía

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apartamentos
157
casas independientes
211
368 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Villas independientes de lujo con piscina privada y vistas impresionantes cerca del Shore en…
$1,04M
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Apartamento 2 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Número de plantas 2
Apartamentos frente al mar con acceso privado a la playa en Bodrum Estos apartamentos se enc…
$818,016
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Apartamento 1 habitación en Bodrum, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bodrum, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Situado en Ispartakule Avcılar, el proyecto Blue Nest 10 le espera con todos sus privilegios…
Precio en demanda
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 2/2
Naturaleza y apartamentos con vistas al mar en Bodrum Muğla. Los apartamentos con vistas al…
$703,665
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Casa 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 173 m²
Hotel-Like Villas en Bodrum Adabuku con Playa Privada y Marina Situado en Bodrum, Adabuku, M…
$1,45M
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Villa en Bodrum, Turquía
Villa
Bodrum, Turquía
Dormitorios 5
Área 625 m²
El proyecto te espera junto al puerto de Yalykavak en la última bahía de Yalikavak, en uno d…
$2,99M
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TekceTekce
Villa 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Villa frente al mar de tres dormitorios en Gumusluk Silencio Bodrum.Rodeado de bosques de pi…
$704,004
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Dúplex 6 habitaciones en Bodrum, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 328 m²
Número de plantas 1
Apartamentos con sistema de hogar inteligente en Bodrum Gündoğan Los apartamentos en venta s…
$3,20M
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Villa en Bodrum, Turquía
Villa
Bodrum, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 727 m²
"Paz". Tal vez la palabra más hermosa sobre Zeft Golkoy. Este es un lugar donde se puede esc…
$9,68M
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Villa 7 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 7 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 330 m²
Piso 2/2
Villas Independientes con Piscina Privada y Vistas al Mar en Bodrum Las villas están situada…
$2,63M
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Casa 17 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa 17 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 17
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 11
Área 982 m²
Casas de campo como un complejo entrelazado la naturaleza en Bodrum El complejo con vistas a…
$4,45M
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Apartamento 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 1/2
Apartamentos en un complejo con piscina cerca de la playa en Bodrum, Turquía Estos apartamen…
$630,422
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Apartamento 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 2/3
Pisos con Sistema Smart Home en Complejo con Piscina Comunitaria en Bodrum Bardakçı Los piso…
$519,375
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Apartamento 2 habitaciones en Gumusluk, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gumusluk, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/2
Apartamento 1 + 1 con muebles completos y un conjunto de electrodomésticos . Residencia con …
Precio en demanda
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Villa 7 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 7 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 517 m²
Número de plantas 2
Villas totalmente independientes con sistema Smart Home en Bodrum Türkbükü, con sus calas pr…
$17,71M
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Apartamento 2 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Apartamentos con Sistema de Hogar Inteligente en proyecto con muchas instalaciones sociales …
$251,012
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Apartamento 1 habitación en Bodrum, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bodrum, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 237 m²
Un hogar lleno de paz y seguridad le espera con la vista panorámica de Estambul.Wide Blue le…
$689,145
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Apartamento 2 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 100 m²
Invierte en una de las torres más altas de Estambul y disfruta de la vista única de la ciuda…
$4,32M
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Apartamento 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Número de plantas 2
Naturaleza y apartamentos con vistas al mar en Bodrum Muğla. Los apartamentos con vistas al…
$820,943
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Villa 5 habitaciones en Gumusluk, Turquía
Villa 5 habitaciones
Gumusluk, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Número de plantas 2
Villa en Bodrum: lujosa vida en la costa egea!Villa exclusiva en Bodrum, distrito de Gyumüsh…
$1,34M
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Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
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Apartamento 1 habitación en Bodrum, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bodrum, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Una vida innovadora está creciendo en Bahçelievler. Las casas inteligentes de Privasol le pr…
$2,88M
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Apartamento 1 habitación en Bodrum, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bodrum, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 330 m²
Tendrás la oportunidad de vivir entre las maravillas naturales de Alanya Avsallar en las col…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Bodrum, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bodrum, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Área 625 m²
Mirador Kartal es un nuevo proyecto que te permitirá disfrutar plenamente de Estambul, la lu…
Precio en demanda
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Villa 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Acogedoras villas independientes en Bodrum situadas en un complejo seguro Las villas indepen…
$511,454
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Casa 2 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa 2 habitaciones
Bodrum, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Oportunidad de inversión: Propiedades Vista Mar con Smart Home Systems en Bodrum Gumusluk Ub…
$1,23M
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Casa 6 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa 6 habitaciones
Bodrum, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 498 m²
Situado en el pintoresco barrio de Gumusluk de Bodrum, estas lujosas villas independientes o…
$3,26M
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Apartamento 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 2/2
Apartamento en el Centro Bodrum con vistas panorámicas de la ciudad, el mar y el castillo de…
$480,000
VAT
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Apartamento 1 habitación en Bodrum, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bodrum, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Área 175 m²
Retro Residence fue diseñado para permitirle utilizar todas las instalaciones y oportunidade…
Precio en demanda
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Villa 6 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 6 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 480 m²
Villas Independientes con Vistas Únicas al Mar y Espacios de Vida Modernos Villas modernas e…
$2,96M
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Dúplex 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Piso 1/3
Pisos con Sistema Smart Home en Complejo con Piscina Comunitaria en Bodrum Bardakçı Los piso…
$508,965
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