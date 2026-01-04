Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Incirliova, Turquía

Apartamento 4 habitaciones en Erbeyli, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Erbeyli, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Piso 1/5
$3,11M
Apartamento 5 habitaciones en Incirliova, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Incirliova, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 8/8
$2,27M
Villa 4 habitaciones en Dereagzi, Turquía
Villa 4 habitaciones
Dereagzi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 500 m²
$9,62M
Apartamento en Incirliova, Turquía
Apartamento
Incirliova, Turquía
Área 145 m²
$469,043
Apartamento 3 habitaciones en Sinirteke, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Sinirteke, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 4/7
$668,386
Apartamento 4 habitaciones en Sinirteke, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Sinirteke, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 4/6
$1,35M
Villa 4 habitaciones en Erbeyli, Turquía
Villa 4 habitaciones
Erbeyli, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 170 m²
Número de plantas 2
$4,10M
