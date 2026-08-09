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Propiedades residenciales en venta en Milas, Turquía

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apartamentos
64
casas independientes
48
112 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 1/5
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Un complejo de lujo en un barrio tranquilo y…
$149,110
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Apartamento 2 habitaciones en Milas, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/3
Apartamentos con vistas al mar cerca del aeropuerto de Bodrum Muğla La región de Dörttepe es…
$137,284
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Villa 4 habitaciones en Milas, Turquía
Villa 4 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 110 m²
Número de plantas 2
Villas Independientes con Jardín y Piscina Privada en Muğla Milas Los chalets independientes…
$364,174
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LDV InvestLDV Invest
Villa 5 habitaciones en Milas, Turquía
Villa 5 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Número de plantas 2
Chalets Independientes y Adosados con Sistemas Domésticos Inteligentes y Jardines Privados e…
$870,200
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Ático Ático 3 habitaciones en Milas, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 1/2
Propiedades con vistas al mar cerca del aeropuerto en Bodrum Adabükü Adabükü, con su aire pr…
$167,981
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Apartamento 1 habitación en Milas, Turquía
Apartamento 1 habitación
Milas, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Creciendo en Esenyurt, Vajra El oro conquistará su corazón con su ubicación privilegiada que…
Precio en demanda
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Villa 4 habitaciones en Milas, Turquía
Villa 4 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 1
Casas de Piedra Independientes con Concepto de pueblo en la Zona de Inversión de Kemikler en…
$368,684
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Apartamento 3 habitaciones en Milas, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Pisos con vistas al lago y sistemas domésticos inteligentes en Adabükü Bodrum Los pisos está…
$189,543
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Casa 4 habitaciones en Milas, Turquía
Casa 4 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Número de plantas 2
Chalets Independientes y Adosados con Sistemas Domésticos Inteligentes y Jardines Privados e…
$653,236
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Villa 4 habitaciones en Milas, Turquía
Villa 4 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Villas Independientes en un Proyecto en un Entorno Natural con Sistemas Inteligentes para el…
$1,05M
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Casa 4 habitaciones en Milas, Turquía
Casa 4 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Número de plantas 2
Villas gemelas dentro de un proyecto con ricas instalaciones sociales en Adabükü, Bodrum Muğ…
$685,360
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Casa 4 habitaciones en Milas, Turquía
Casa 4 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Piso 1/2
Casas inteligentes entrelazados la naturaleza en Bodrum Adabükü Las casas inteligentes están…
$352,504
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Apartamento 3 habitaciones en Dorttepe, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Dorttepe, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 2/2
Apartamento de 2 Dormitorios con Vista al Lago en un Complejo Cerca del Aeropuerto en Bodrum…
$126,016
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Apartamento 3 habitaciones en Milas, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 1/3
Apartamentos con vistas al mar cerca del aeropuerto de Bodrum Muğla La región de Dörttepe es…
$151,403
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Apartamento 3 habitaciones en Milas, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Número de plantas 2
Apartamento con Vista al Mar Cerca del Aeropuerto en Adabükü, Bodrum Adabükü es el hogar del…
$202,702
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Villa 6 habitaciones en Milas, Turquía
Villa 6 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 290 m²
Número de plantas 3
Villas con piscina privada en medio de la vegetación en Bodrum Muğla La región Dörttepe de B…
$623,290
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Casa 6 habitaciones en Milas, Turquía
Casa 6 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 3
Villas con piscina privada en medio de la vegetación en Bodrum Muğla La región Dörttepe de B…
$432,840
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Apartamento 1 habitación en Milas, Turquía
Apartamento 1 habitación
Milas, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 6
Área 340 m²
Situado a sólo 5 minutos de la costa y el mar, el Marine Palace ofrece una vida tranquila co…
$1,32M
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Casa 5 habitaciones en Milas, Turquía
Casa 5 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 170 m²
Villas con Vistas al Mar en Venta en Milas Bozbük La región de Bozbük, en Muğla Milas, con s…
$920,548
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Villa 5 habitaciones en Milas, Turquía
Villa 5 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 267 m²
Villas Independientes en un Proyecto en un Entorno Natural con Sistemas Inteligentes para el…
$1,64M
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Casa 3 habitaciones en Milas, Turquía
Casa 3 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Número de plantas 2
Villas de campo con sistema de casa inteligente en Muğla Milas Las villas de campo están si…
$531,293
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Villa en Mentes, Turquía
Villa
Mentes, Turquía
Situado en la prestigiosa zona de Bodrum Adabükü, esta exclusiva villa triplica vista al mar…
$1,16M
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International real estate agency Habita
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Villa 6 habitaciones en Meselik, Turquía
Villa 6 habitaciones
Meselik, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 3
Villa de 4 Dormitorios y 2 Salones Cerca del Aeropuerto en Bodrum Meşelik se ha convertido e…
$484,259
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Apartamento 3 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 1/4
Lo que usted consigue: Espacioso apartamento de tres dormitorios en la primera costa en una …
$311,634
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Casa 3 habitaciones en Milas, Turquía
Casa 3 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Número de plantas 2
Villas con Vistas al Lago y a la Naturaleza Cerca del Aeropuerto en Adabükü Bodrum Estas ele…
$311,800
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Casa 5 habitaciones en Milas, Turquía
Casa 5 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 145 m²
Número de plantas 2
Villas de campo con sistema de casa inteligente en Muğla Milas Las villas de campo están si…
$631,838
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Villa 6 habitaciones en Bogazici, Turquía
Villa 6 habitaciones
Bogazici, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Número de plantas 3
Villa Independiente de 5 Dormitorios en Venta con Piscina Infinita en Bodrum Esta villa inde…
$672,245
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Apartamento 3 habitaciones en Milas, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 2/3
Apartamento de inversión cerca de Güllük Marina en Milas Muğla. El elegante apartamento está…
$184,977
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Apartamento 3 habitaciones en Milas, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 1/2
Inmuebles a Precios Razonables Entrelazados con la Naturaleza en Milas Muğla El inmueble se…
$186,133
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Milas, Turquía
Adosado Adosado 5 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 255 m²
Número de plantas 3
Villas con Hogar Inteligent en Proyecto Galardonado en Bodrum Adabükü Las villas del proyect…
$2,27M
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