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Propiedades residenciales en venta en Urla, Turquía

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apartamentos
3
casas independientes
16
19 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Urla, Turquía
Villa 6 habitaciones
Urla, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 380 m²
Piso 1/3
Villa independiente con piscina y jardín en un complejo en İzmir Urla Urla se destaca como u…
$1,90M
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Casa 6 habitaciones en Urla, Turquía
Casa 6 habitaciones
Urla, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Piso 1/2
Villas Frente al Mar con Piscinas Privadas, Jardines y Terrazas en Urla, İzmir Urla es una d…
$578,783
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Villa 8 habitaciones en Urla, Turquía
Villa 8 habitaciones
Urla, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 477 m²
Piso 1/1
Villas Espaciosas con Piscinas Privadas y Jardines en Kekliktepe, Urla, İzmir Urla, uno de l…
$4,00M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa 5 habitaciones en Urla, Turquía
Villa 5 habitaciones
Urla, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 350 m²
Piso 1/1
Villas Diseñadas a Medida con Piscina y Jardín en Urla, Izmir Urla, situada en una de las zo…
$1,15M
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Villa 5 habitaciones en Urla, Turquía
Villa 5 habitaciones
Urla, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 1/3
Villa de Obra Nueva con Vistas al Mar Cerca del Mar y la Playa en Urla, İzmir La villa con v…
$999,567
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Villa 6 habitaciones en Urla, Turquía
Villa 6 habitaciones
Urla, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 687 m²
Piso 1/2
Amplias Villas con Piscinas y Jardines en Izmir Urla Kekliktepe Ubicadas en una de las zonas…
$3,49M
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TekceTekce
Casa 5 habitaciones en Urla, Turquía
Casa 5 habitaciones
Urla, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Piso 1/2
Elegantes Villas con Jardín y Piscina en Una Zona Tranquila en Urla Esmirna Las villas se en…
$848,424
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Casa 5 habitaciones en Urla, Turquía
Casa 5 habitaciones
Urla, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Piso 1/3
Casas Adosadas de Nueva Construcción con Jardín y Piscina en una Zona Tranquila de Urla, Izm…
$542,059
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Casa 4 habitaciones en Urla, Turquía
Casa 4 habitaciones
Urla, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 1
Villas Adosadas de Nueva Construcción con Terraza y Balcón en Urla İzmir Las villas se encue…
$708,847
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Villa 7 habitaciones en Urla, Turquía
Villa 7 habitaciones
Urla, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 435 m²
Piso 1/1
Villas Espaciosas con Piscinas Privadas y Jardines en Kekliktepe, Urla, İzmir Urla, uno de l…
$3,00M
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Apartamento 3 habitaciones en Urla, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Urla, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 180 m²
Piso 1/2
$14,59M
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Villa 6 habitaciones en Urla, Turquía
Villa 6 habitaciones
Urla, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 687 m²
Piso 1/1
Espaciosa Villa con Piscina Privada y Jardín en Urla Esmirna Urla, una de las zonas más tran…
$4,89M
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Casa 5 habitaciones en Urla, Turquía
Casa 5 habitaciones
Urla, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
Piso 1/2
Villas Adosadas con Terrazas y Balcones Cerca del Mar en Urla İzmir Las villas se encuentran…
$583,756
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Casa 5 habitaciones en Urla, Turquía
Casa 5 habitaciones
Urla, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 1/3
Nuevas villas en İzmir con terrazas y piscinas cerca del mar Estas villas se encuentran en l…
$542,059
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Villa 6 habitaciones en Urla, Turquía
Villa 6 habitaciones
Urla, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 410 m²
Piso 1/1
Villas Espaciosas con Piscinas Privadas y Jardines en Kekliktepe, Urla, İzmir Urla, uno de l…
$2,60M
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Villa 8 habitaciones en Urla, Turquía
Villa 8 habitaciones
Urla, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Piso 1/2
Villa Renovada con Terraza y Balcón Cerca de la Playa en İzmir Urla La villa se encuentra en…
$635,877
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Apartamento 6 habitaciones en Urla, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Urla, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 494 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Izmir (city), Izmir, Turquía
$2,15M
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Villa 7 habitaciones en Urla, Turquía
Villa 7 habitaciones
Urla, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Área 145 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Izmir (city), Izmir, Turquía
$2,44M
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Apartamento 7 habitaciones en Urla, Turquía
Apartamento 7 habitaciones
Urla, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 450 m²
El proceso de ventas de Laila 2 Mansions, que se ha convertido en el símbolo de Esmirna Güze…
$1,10M
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