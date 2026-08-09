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Propiedades residenciales en venta en Fethiye, Turquía

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apartamentos
24
casas independientes
71
95 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Fethiye, Turquía
TOP TOP
Apartamento 3 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 2/4
En tiempos antiguos, Fethiye era conocido como Telmessos, la "tierra de las luces". Sin duda…
$286,170
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INEST HOMES
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Dúplex 3 habitaciones en Fethiye, Turquía
TOP TOP
Dúplex 3 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Piso 2/4
Sinfonía de la Naturaleza y la Modernidad: Tu Paraíso de dos pisos en FethiyeImagina un luga…
$571,996
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INEST HOMES
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Villa 5 habitaciones en Oludeniz, Turquía
TOP TOP
Villa 5 habitaciones
Oludeniz, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 3
Una nueva villa premium en una de las zonas más pintorescas de Fethiye es la combinación per…
$500,000
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INEST HOMES
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TekceTekce
Dúplex 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Piso 1/3
Piso Dúplex de 4 Dormitorios en Complejo en el Centro de Fethiye Fethiye es uno de los centr…
$218,605
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Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Número de plantas 2
Villas de Lujo con Piscinas Privadas en una Ubicación Central en Muğla Fethiye Ölüdeniz Feth…
$673,802
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Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
Piso 1/2
Villa independiente con piscina cubierta y al aire libre en Faralya Fethiye Con su belleza …
$993,096
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Villa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Número de plantas 2
Villas de 3 Dormitorios con Piscina Privada y Jardín en una Comunidad Cerrada en Fethiye Kız…
$512,645
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Villa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 2
Villa de Lujo con Piscina Privada Cerca de Todas las Comodidades en Çalış Fethiye Fethiye es…
$732,344
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Villa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 4
Villa independiente en el proyecto galardonado en Fethiye Ölüdeniz El chalet independiente e…
$802,338
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Villa 6 habitaciones en Oludeniz, Turquía
Villa 6 habitaciones
Oludeniz, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 3
Una villa donde el espacio, la calidad y la privacidad se combinanEsta espaciosa villa de 4 …
$600,248
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Villa 6 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 6 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 200 m²
Número de plantas 3
Villa independiente de 5 dormitorios en una ubicación céntrica en Fethiye Muğla La villa est…
$1,45M
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Villa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Número de plantas 1
Villa de una Sola Planta de 3 Dormitorios Con Piscina y Jardín en la Zona Hotelera de Fethiy…
$1,56M
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Dúplex 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Número de plantas 2
Apartamentos de Lujo de 3 Habitaciones a 700 M del Mar en Fethiye Fethiye es un prestigioso …
$349,556
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Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 210 m²
Número de plantas 2
Villas en venta en el centro de Fethiye a poca distancia de la playa de Çalış Fethiye, con s…
$985,855
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Villa 5 habitaciones en Oludeniz, Turquía
Villa 5 habitaciones
Oludeniz, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 488 m²
Número de plantas 3
SOLE AUTHORIZED BY YILTAŞ HOMES REAL ESTATESituado en Hisarönü, una de las zonas más valiosa…
Precio en demanda
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Homes Gayrimenkul
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Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Número de plantas 2
Elegante Casa Independiente Cerca de Todas las Comodidades y de Ölüdeniz en Ovacık Fethiye F…
$1,07M
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Villa 6 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 6 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 270 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo de 5 habitaciones con vista al mar y piscina infinita en Fethiye, Turquía Ubic…
$1,14M
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Casa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Casa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 100 m²
Número de plantas 3
Villas Totalmente Amuebladas con Altos Ingresos de Alquiler en Fethiye Turquía Fethiye está …
$667,736
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Villa 1 habitación en Fethiye, Turquía
Villa 1 habitación
Fethiye, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Número de plantas 3
YETKILI YILTAŞ HOMEEN VENTA 4+1 TWO VILLA TAD FOR SALE IN HOMESituado en la casa diaria en l…
Precio en demanda
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Dúplex 3 habitaciones en Fethiye, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 2/3
Apartamentos con Piscina Compartida a Poca Distancia de la Playa en Fethiye, Muğla El proyec…
$261,280
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Villa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Número de plantas 2
Villa Independiente de 3 Dormitorios con Piscina y Jardín en Fethiye Ölüdeniz Hisarönü Ölüde…
$376,891
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Villa 6 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 6 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 240 m²
Número de plantas 3
Villa Independiente con Jardín y Piscina Privada en Ölüdeniz, Fethiye La villa está situada …
$547,995
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Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Villas Independientes de 4 Dormitorios Cerca de los Servicios en Fethiye Akarca Estas encant…
$1,08M
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Villa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 254 m²
Piso 1/3
Villas amuebladas y bien equipadas en Fethiye Ölüdeniz Fethiye es muy apreciada por sus bahí…
$805,074
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Casa 4 habitaciones en Oludeniz, Turquía
Casa 4 habitaciones
Oludeniz, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 310 m²
Fethiye, renombrada por su cálido clima mediterráneo, exuberantes tierras fértiles y impresi…
$1,36M
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Casa 3 habitaciones en Oludeniz, Turquía
Casa 3 habitaciones
Oludeniz, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 254 m²
Fethiye es un destino famoso, celebrado por sus bahías famosas mundialmente, experiencias pa…
$875,613
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Villa 6 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 6 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 447 m²
Número de plantas 3
Villa Independiente con Servicios Sociales en Fethiye Ölüdeniz Fethiye es un asentamiento po…
$1,75M
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Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Número de plantas 3
Villas independientes con piscina privada y vistas a la naturaleza en Ovacık, Ölüdeniz, Feth…
$453,054
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Casa 4 habitaciones en Oludeniz, Turquía
Casa 4 habitaciones
Oludeniz, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Ubicado entre las majestuosas montañas Babadag y Mendos y rodeado de exuberantes bosques de …
$1,13M
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Villa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 3
🏡 Villa en Uzumlu, FethiyeA 15 minutos del mar, tranquila ubicación elevada, rodeada de bosq…
$1,000,000
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INEST HOMES
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