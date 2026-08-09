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Propiedades residenciales en venta en Bornova, Turquía

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apartamentos
9
9 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Bornova, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bornova, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 3/15
Apartamentos en un complejo con amplias instalaciones en Esmirna Bornova es una región en rá…
$199,945
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Apartamento 1 habitacion en Bornova, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Bornova, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Situado en el distrito central de Bornova, estos modernos apartamentos ofrecen una ubicación…
$157,929
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Apartamento 1 habitación en Bornova, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bornova, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
¿Quieres ganar ingresos pasivos en dólares sin la molestia? Su oportunidad - TRYP by Wyndham…
$152,200
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Bornova, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bornova, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 3/15
Apartamentos en un complejo con amplias instalaciones en Esmirna Bornova es una región en rá…
$291,339
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Apartamento 4 habitaciones en Bornova, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bornova, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Piso 3/15
Apartamentos en un complejo con amplias instalaciones en Esmirna Bornova es una región en rá…
$421,979
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Apartamento 3 habitaciones en Bornova, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bornova, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 1/5
Apartamentos en Venta en un Complejo con Piscina en Bornova, İzmir Bornova es una de las áre…
$232,377
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Apartamento 4 habitaciones en Bornova, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bornova, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Piso 1/5
Apartamentos en Venta en un Complejo con Piscina en Bornova, İzmir Bornova es una de las áre…
$273,913
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Apartamento 4 habitaciones en Bornova, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bornova, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 143 m²
FOLKART INCITY está a solo unos minutos de todo lo que las Escuelas de Uğur hacen de Izmir l…
$280,285
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Estudio 1 habitación en Naldoken Mahallesi, Turquía
Estudio 1 habitación
Naldoken Mahallesi, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Habitaciones en el Radisson HotelUsted puede comprar una habitación entera o en partes 0.25%…
$37,500
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