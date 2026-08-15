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Propiedades residenciales en venta en Dikili, Turquía

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3 propiedades total found
Apartamento en Denizkoy Mahallesi, Turquía
Apartamento
Denizkoy Mahallesi, Turquía
Área 340 m²
$7,73M
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Villa 5 habitaciones en Dikili, Turquía
Villa 5 habitaciones
Dikili, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Número de plantas 3
$14,05M
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Apartamento en Denizkoy Mahallesi, Turquía
Apartamento
Denizkoy Mahallesi, Turquía
Área 2 m²
$29,94M
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