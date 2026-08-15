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Propiedades residenciales en venta en Foca, Turquía

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apartamentos
4
casas independientes
3
7 propiedades total found
Apartamento en Yenibagarasi Mahallesi, Turquía
Apartamento
Yenibagarasi Mahallesi, Turquía
Área 1 m²
$14,82M
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Casa 4 habitaciones en Foca, Turquía
Casa 4 habitaciones
Foca, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 1/2
Villas Junto al Mar en un Complejo Cerrado en Foça, İzmir Este proyecto lleva el concepto de…
$377,097
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Apartamento 2 habitaciones en Foca, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Foca, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/2
Apartamentos de 1 dormitorio en un complejo frente a la playa en İzmir Foça Estos apartament…
$185,078
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento en Yenibagarasi Mahallesi, Turquía
Apartamento
Yenibagarasi Mahallesi, Turquía
Área 690 m²
$7,66M
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Apartamento en Yenibagarasi Mahallesi, Turquía
Apartamento
Yenibagarasi Mahallesi, Turquía
Área 3 m²
$48,83M
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Villa 6 habitaciones en Foca, Turquía
Villa 6 habitaciones
Foca, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 460 m²
Piso 1/3
Espacioso Chalet Independiente con Aparcamiento en İzmir Foça Este proyecto redefine el conc…
$1,10M
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LDV InvestLDV Invest
Casa 3 habitaciones en Foca, Turquía
Casa 3 habitaciones
Foca, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Esta exclusiva villa se encuentra en la serena isla sovalye, la única isla habitada en el ar…
$3,79M
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