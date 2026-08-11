Accelerated acquisition of Turkish citizenship

Sobre el Programa de Inmigración

Beneficios de la ciudadanía turca

1). Viajes sin visa.

Un ciudadano turco recibe acceso sin visa en 110 países, incluidos Corea del Sur, Singapur y Japón, donde, si solo hay un pasaporte ruso disponible, se debe emitir una visa. Por cierto, no necesita rechazar un pasaporte ruso – Turquía permite la doble ciudadanía.

2). La capacidad de obtener una visa Schengen C-2 por cinco años.

3). Acceso al sistema financiero global y apertura de cuentas bancarias.

4). Incentivos fiscales para las empresas y el derecho a realizar negocios en el extranjero.

5). Posibilidad de reubicación simplificada a los EE. UU. Con una visa de negocios E-2.

La visa E-2 no es inmigración y no conduce directamente a la Tarjeta Verde, pero le permite vivir, trabajar y hacer negocios en Estados Unidos. Las familias del solicitante también pueden mudarse al país, y los hijos de – reciben educación estadounidense.

6). El derecho a venir al país en cualquier momento, incluso si las fronteras están cerradas.

7). Comunicación aérea directa con casi todo el mundo.

8). El clima templado del Mediterráneo y la proximidad del mar.

9). Acceso a la educación y a la medicina estatal turca.

10). La posibilidad de obtener un pasaporte europeo.

Turquía está en la lista de candidatos para la adhesión a la Unión Europea. También se están debatiendo para proporcionar a los ciudadanos turcos entrada gratuita en los países Schengen.

once. El derecho a participar en otros programas de inversión.

Entre las ventajas importantes se encuentra también el proceso de solicitud rápido y comprensible, la posibilidad de obtener la ciudadanía para toda la familia y la ausencia de la necesidad de declarar los activos y los ingresos recibidos en otros estados.

Términos de obtención de un pasaporte turco

1). Compra de bienes inmuebles residenciales o comerciales de $ 400,000.

Desde el 13 de junio de 2022, el gobierno turco ha elevado el umbral de valor de los bienes inmuebles para obtener la ciudadanía turca para las inversiones. Ahora necesita comprar uno o más bienes inmuebles por un total de $ 400,000.

Esta es la opción más rentable para capitalizar las oportunidades de inversión y la forma más popular de participar en el programa de inmigración.

Es posible comprar varios objetos inmobiliarios, tanto residenciales como comerciales.

Los bienes inmuebles se pueden alquilar para pagos de alquiler y también se venden de manera rentable después de 3 años. Esto no afectará la ciudadanía de su antiguo propietario.

En marzo de 2021, el gobierno turco adoptó una serie de enmiendas a las reglas para adquirir bienes inmuebles por parte de inversores extranjeros para obtener la ciudadanía. Una propiedad debe participar en un programa de ciudadanía a través de inversiones no más de una vez.

Por ejemplo, si un inversor en Turquía adquirió bienes inmuebles, y luego del vencimiento del período de inversión obligatorio decidió venderlo, entonces el comprador no puede contar con un segundo pasaporte para la compra de esta propiedad, porque él ( el objeto ) ya ha participado en el programa.

Además, la propiedad no debe venderse al propietario anterior. Podría ser una empresa turca o un ciudadano turco. Si un inversor extranjero quiere vender la propiedad al desarrollador turco del que la adquirió, entonces la decisión de obtener la ciudadanía puede cambiarse.

Según los últimos datos, los rusos se encuentran entre los tres líderes en el número de compras de viviendas en Turquía. Quedan lugares favoritos para adquirir bienes inmuebles: Estambul, Antalya y Ankara.

2). Inversión en efectivo por un monto de $ 500000

Otra forma de obtener la inversión de ciudadanía turca – en los activos fijos de una empresa turca, confirmada por el Ministerio de Industria y Tecnología, o un depósito de al menos $ 500,000 en un banco turco por un período de 3 años.

Además, es posible comprar bonos del gobierno. El período mínimo de inversión es también de 3 años.

3). Creación de empleo

Creación de nuestra propia empresa registrada en Turquía, y al menos 50 empleos por un período de 3 años. Para este paso, es necesaria la confirmación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Turquía.