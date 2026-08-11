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Turkish Citizenship by Investment

Turquía Turquía
Plazo de obtención: de 3 meses
Costos: de
$400,000
;
Turkish Citizenship by Investment
Nacionalidad
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Sobre el Programa de Inmigración

Binaa Investment: Get Turkish citizenship by investment takes place within a set of conditions and procedures, referred to the Naturalization Law amendments 2022, ratified by Turkish President Recep Erdogan earlier this year.

En este artículo de Binaa Investment, revisamos las formas de obtener la ciudadanía turca por Inversiones. La ciudadanía puede obtenerse comprando una propiedad, invirtiendo en activos fijos, haciendo un depósito bancario o empleando turcos. También ilustramos todos los procedimientos y condiciones para obtener la ciudadanía mediante la inversión inmobiliaria a la luz de las recientes enmiendas.

CUADRO DE ÍNDICE:

  • Ventajas de la ciudadanía turca
  • Ciudadanía turca por inversión
    • 1- Ciudadanía turca por inversión en bienes inmuebles
    • 2- Ciudadanía turca haciendo un depósito bancario
    • 3- Ciudadanía turca por inversión en activos fijos
    • 4- Ciudadanía turca empleando turcos
  • Los documentos necesarios para la naturalización en Turquía 2022
  • Procedimientos de ciudadanía turcos

ADVANTAGES OF TURKISH CITIZENSHIP

  • El titular de la ciudadanía turca tiene derecho a la residencia permanente en territorio turco sin necesidad de renovar un permiso de residencia o obtener un visado de entrada.
  • Beneficios de los servicios públicos proporcionados a los ciudadanos en el campo de la salud, la educación y otros, además de ser apoyados por el gobierno.
  • Obtener el pasaporte turco, que ocupa el 50o puesto en la lista de los pasaportes más poderosos del mundo, da derecho a mantener la nacionalidad de origen, además de tener una validez de 10 años con fácil renovación.

TURKISH CITIZENSHIP BY INVESTMENT

Un inversionista extranjero puede obtener la ciudadanía turca de la siguiente manera:

1- Ciudadanía turca por inversión en bienes inmuebles

Compra una o más propiedades inmobiliarias por al menos 250 mil dólares estadounidenses, y comienza los procedimientos para obtener la ciudadanía para usted y su familia, siempre que la propiedad permanezca en su posesión durante tres años; en ese período, usted puede beneficiarse al alquilarla.

2- Ciudadanía turca haciendo un depósito bancario

Usted puede obtener la ciudadanía haciendo un depósito bancario o comprando bonos del gobierno.

Al depositar 500.000 dólares en un banco turco por 3 años o comprar bonos gubernamentales del mismo valor. Observe que debe mantenerlo en su posesión durante tres años.

3- Ciudadanía turca por inversión fija

Una inversión en activos fijos de $500,000 le califica para obtener la ciudadanía turca. Este tipo de inversión está bajo la supervisión del Ministerio de Industria y Tecnología.

4- Ciudadanía turca empleando turcos

Un inversionista extranjero, que estableció una empresa en territorio turco, puede obtener la ciudadanía después de emplear un mínimo de 50 ciudadanos turcos. Los procedimientos se realizan bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Ventajas
Plazo de obtención
Plazo de obtención
de 3 meses
Costos
Costos
de
$400,000
Ingresos adicionales
Ingresos adicionales
Hay
Entrada sin visado
Entrada sin visado
Duración
Duración
3 meses
Entrada sin visado
Albania, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Ucrania, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Azerbaiyán, Camboya, Indonesia, Irán, Japón, Jordania, Kazajistán, Kirguistán, Líbano, Malasia, Maldivas, Nepal, Omán, Pakistán, Filipinas, Catar, Singapur, Corea del Sur, Sri Lanka, Tailandia, Uzbekistán, Botsuana, Kenia, Madagascar, Mauritania, Mauricio, Marruecos, Seychelles, Senegal, Barbados, Bahamas, Jamaica, Trinidad y Tobago, Taiwán
Licencia de empresa consultora: 1750709781
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Turkish Citizenship by Investment
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$400,000
Tipo de programa de inmigración Residencia permanente
Plazo de obtención de 5 meses
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$263
Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
Plazo de obtención de 15 días
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