Binaa Investment: Get Turkish citizenship by investment takes place within a set of conditions and procedures, referred to the Naturalization Law amendments 2022, ratified by Turkish President Recep Erdogan earlier this year.
En este artículo de Binaa Investment, revisamos las formas de obtener la ciudadanía turca por Inversiones. La ciudadanía puede obtenerse comprando una propiedad, invirtiendo en activos fijos, haciendo un depósito bancario o empleando turcos. También ilustramos todos los procedimientos y condiciones para obtener la ciudadanía mediante la inversión inmobiliaria a la luz de las recientes enmiendas.
CUADRO DE ÍNDICE:
ADVANTAGES OF TURKISH CITIZENSHIP
TURKISH CITIZENSHIP BY INVESTMENT
Un inversionista extranjero puede obtener la ciudadanía turca de la siguiente manera:
1- Ciudadanía turca por inversión en bienes inmuebles
Compra una o más propiedades inmobiliarias por al menos 250 mil dólares estadounidenses, y comienza los procedimientos para obtener la ciudadanía para usted y su familia, siempre que la propiedad permanezca en su posesión durante tres años; en ese período, usted puede beneficiarse al alquilarla.
2- Ciudadanía turca haciendo un depósito bancario
Usted puede obtener la ciudadanía haciendo un depósito bancario o comprando bonos del gobierno.
Al depositar 500.000 dólares en un banco turco por 3 años o comprar bonos gubernamentales del mismo valor. Observe que debe mantenerlo en su posesión durante tres años.
3- Ciudadanía turca por inversión fija
Una inversión en activos fijos de $500,000 le califica para obtener la ciudadanía turca. Este tipo de inversión está bajo la supervisión del Ministerio de Industria y Tecnología.
4- Ciudadanía turca empleando turcos
Un inversionista extranjero, que estableció una empresa en territorio turco, puede obtener la ciudadanía después de emplear un mínimo de 50 ciudadanos turcos. Los procedimientos se realizan bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.