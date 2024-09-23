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Complejo residencial Turcia Alania rajon Kleopatra

Alanya, Turquía
de
$160,000
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Complejo residencial Turcia Alania rajon Kleopatra
1
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ID: 36747
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 19/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Dirección
    Ahmet Tovus Bulvari, 44 Anjeliq House

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia

Localización en el mapa

Alanya, Turquía
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Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

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